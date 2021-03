Sénégal : Ousmane Sonko victime d’une cabale ?

Journal 17HTU (01.03.2021)

Parmi les sujets au menu : le Tchad où l'assaut de l'armée contre le domicile de Yaya Dillo un candidat à la présidentielle ravive les tensions politiques, la société civile nigérienne brandit la menace d'une plainte après six jours de coupure du réseau mobile, l'affaire de viol au Sénégal impliquant l'opposant Ousmane Sonko et la condamnation à 1 an de prison ferme de Nicolas Sarkozy.