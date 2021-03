Sénégal : du viol présumé en une affaire politique

Un nouvel appel à manifester a été lancé pour ce samedi 13 mars. Un mouvement de contestation né des poursuites qui visent l'opposant Ousmane Sonko accusé de viol.

Le bras de fer se poursuit, après des jours d'affrontements, de saccages et de pillages qui ont suivi l'arrestation le 3 mars d'Ousmane Sonko. Les jeunes ont constitué l'immense majorité des manifestants et très vite, l'affaire du viol présumé s'est transformée en une affaire politique.

''C'est un mouvement, pas une révolution''

Ousmane Sonko qui a appelé à une nouvelle manifestation parle pour sa part d'une révolution en cours au Sénégal.

Qu'est ce qui explique la colère des jeunes qui partagent la frustration des opposants ? Caroline Hauptmann travaille pour la fondation allemande Konrad-Adenauer Stiftung.

"Ce que Sonko a réussi, c'est de remettre les questions de la jeunesse, de leurs problèmes , les questions de chômage, de participation et de leur avenir, à l'agenda du jour. C'est un mouvement mais pas une révolution'', estime Caroline Hauptmann.

Partisans d'Ousmane Sonko dans la rue le 8 mars 2021

Pourquoi on ne parle pas du viol ?

D'une affaire de viol présumé à une secousse politique, difficile de comprendre le mouvement de contestation. Est-ce que ceci traduit aussi le manque de considération pour la victime qui accuse Ousmane Sonko de l'avoir violée ?

Selly Ba, est sociologue et activiste basée à Dakar. "Pourquoi on ne parle pas de plainte, pourquoi on ne parle pas de viol… c'est parce que Sonko est juste un élément déclencheur. Je pense que la justice est en train de faire son travail. Sur cette affaire-là, il faut laisser la justice faire son travail, les avocats sont là-dessus. Moi, en tant qu'activiste de la société civile, je suis le dossier de près et que la vérité éclate'', explique l'activiste.

L'opposant Ousmane Sonko a été inculpé lundi dans un dossier pour viol présumé.

''Le pouvoir a voulu passé par elle''

Malal Talla, connu sous le sobriquet de Fou Malade, un des membres fondateurs du mouvement citoyen "Y'en a Marre", pense pour sa part que la plainte pour viol contre Sonko est un complot politique.

‘'Nous pensons que dans cette affaire, effectivement, au vu des éléments qui ont été développés, Adji Sarr n'est qu'une simple victime utilisée par le pouvoir en place qui a voulu passer par elle pour éliminer un opposant. C'est notre point de vue et on a vu tous les éléments relatifs à cette affaire-là'', dit Malal Talla.

Ousmane Sonko a été inculpé lundi pour viol présumé à la suite d'une plainte déposée contre lui par une employée d'un salon de beauté dans lequel il allait se faire masser. L'opposant est cependant en liberté sous contrôle judiciaire.