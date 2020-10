Sécurité en centrafrique : l'ONU fait le point sur la DW

Une délégation conduite par le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, séjourne depuis quelques jours à Bangui, en République centrafricaine. Au cours de son séjour, cette délégation a rencontré les autorités centrafricaines, la société civile, les partis politiques ainsi que les signataires de l'accord de paix signé à Khartoum en février 2019. L'ONU souhaite faire le point sur la situation sécuritaire.

Ce jeudi matin, interviewé sur la DW dans la matinale info de 7hTU, Jean-Pierre Lacroix estime qu'il y a du mieux, mais qu'en dépit de ces améliorations, le climat sécuritaire dans le pays n'est pas au niveau où l'ONU le souhaiterait.

Des élections en décembre

Jean-Pierre Lacroix : Il est important de venir à ce moment précis, parce que les élections (législatives et présidentielle, le 27 décembre 2020, ndlr) en République centrafricaine se rapprochent et elles seront extrêmement importantes pour la République centrafricaine. Nous avons réitéré notre détermination à continuer à appuyer les efforts de sécurisation, notamment là où les groupes armés continuent, en violation de leurs engagements, des activités violentes, mais aussi des efforts de dialogue.

DW : Les Nations unies ont déployé un contingent de Casques bleus en République centrafricaine pour aider les pays à un cycle de violences. Est ce que vous êtes satisfait par le climat sécuritaire en ce moment dans le pays ?

Jean-Pierre Lacroix : Le climat sécuritaire s'est amélioré depuis la signature de l'accord de paix. Est-ce qu'il est au niveau où nous souhaiterions ? Non. Il y a encore des groupes armés qui violent leurs engagements et semblent garder en réserve l'option du recours à la violence.

Lire aussi → "Il n'y a pas de solution militaire à la crise en RCA"

DW : Il y a eu des accrochages avec les rebelles 3R ("Retour, Réclamation et Réhabilitation", un groupe rebelle centrafricain). Est-ce qu'il ne serait pas judicieux que les Nations-Unies aident les autorités centrafricaines à engager des pourparlers afin de mettre un terme à ce climat de terreur ?

Écouter l'audio 02:07 "Dialogue et fermeté" - Jean Pierre Lacroix

Jean-Pierre Lacroix : Il y a toujours une approche qui repose sur deux piliers : l'ouverture constante au dialogue et les efforts de dialogue en permanence. C'est d'ailleurs ce qui a été fait dans la région Nord-Ouest, avec un engagement extrêmement actif des partenaires, des garants de l'accord et donc des pays voisins qui ont un rôle extrêmement important à jouer. Dialogue d'un côté, ouverture permanente au dialogue, et de l'autre côté fermeté lorsque cela est nécessaire. Parce qu'on ne peut pas tolérer non plus qu'il y ait des recours à la violence. Chacun des protagonistes doit vraiment faire un effort, et notamment des forces politiques, pour rejeter les méthodes de division et faire prévaloir l'esprit de dialogue démocratique qui doit caractériser une consultation électorale.