Moscou/Pyongyang : vers un accord pour livrer des armes ?

Selon Washington, Moscou et Pyongyang seraient en train de négocier secrètement au sujet de la livraison d'armes qui pourraient servir en Ukraine.

"Non, nous ne pouvons pas confirmer, nous n'avons rien à dire sur ce sujet" c'est la réponse du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov à la question des journalistes quant à une éventuelle rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong Un.

Le porte-parole du Kremlin a refusé de confirmer l'information de Washington sur la tenue d'une prochaine réunion entre les dirigeants russe et nord-coréen.

Il a toutefois évoqué la possibilité que la Russie et la Corée du Nord organisent des exercices militaires conjoints.Si l'organisation de ces exercices se précise, ils auront lieu alors que Moscou est enlisé dans la guerre en Ukraine. Une guerre dans laquelle, la Russie épuiserait ses munitions selon certaines sources. Elle perdrait également ses équipements lourds en Ukraine, ce qui l'oblige à se tourner vers ses alliés pour obtenir de l'aide.

La Russie perdrait ses équipements lourds en Ukraine Image : Libkos/AP/picture alliance

Les Américains tirent la sonnette d'alarme

Washington a déclaré récemment que la Corée du Nord avait fourni des roquettes d'infanterie et des missiles à la Russie en 2022, destinés à être utilisés par le groupe paramilitaire privé Wagner. Des négociations secrètes seraient actuellement en cours pour la livraison de nouvelles armes.

La Maison Blanche a de nouveau dénoncé lundi la visite fin juillet du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou en Corée du Nord afin de "tenter de convaincre Pyongyang de vendre à la Russie des munitions d'artillerie".

Selon le quotidien américain The New York Times, la Russie et la Corée du Nord seraient chacun à la recherche d'un type d'armement précis.

Le Kremlin chercherait ainsi à obtenir de la Corée du Nord des obus d'artillerie et des missiles antichars, ainsi que des matières premières pour son industrie de la défense. Récemment, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, avaient assuré que ces armements seraient "utilisés contre l'Ukraine".

Pyongyang serait pour sa part à la recherche de technologies de pointe pour des satellites et des sous-marins à propulsion nucléaire. Mais il n'y aurait pas que les armes qui intéresseraient la Corée du Nord. Elle serait également en quête d'une aide alimentaire.

La Russie et la Corée du Nord seraient chacun à la recherche d'un type d'armement précis Image : Kremlin Pool/Russian Look/picture alliance

"Une violation des résolutions du Conseil de sécurité "

Quoi qu'il en soit, pour les Américains, les Britanniques, les Sud-coréens ou encore les Japonais, tout accord visant à accroître la coopération entre la Russie et la Corée du Nord violerait les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui interdisent les ventes d'armes à Pyongyang. Moscou avait pourtant approuvé ces résolutions.

Outre la Corée du Nord, les relations entre la Russie et Cuba sont également scrutées de près. Moscou et La Havane ont renforcé leurs relations diplomatiques depuis l'année dernière.

C'est dans ce contexte que le gouvernement cubain a affirmé avoir identifié "un réseau de trafic" russe visant à recruter des Cubains pour "des opérations militaires en Ukraine". Les autorités cubaines ont également assuré avoir engagé des poursuites pénales contre des personnes impliquées.