Roland Garros : Nadal s'impose à nouveau et rejoint Federer

Et de 13 pour Rafael Nadal !

L’Espagnol a conservé son titre à Roland Garros au terme d’une finale à sens unique face à Novak Djokovic, remportée en trois sets, 6-0, 6-2, 7-5.

Avec un treizième trophée remporté sur la terre ocre de la Porte d’Auteuil à Paris, Rafael Nadal bat son propre record de victoires à Roland Garros, mais surtout il égale celui de victoires en Grand Chelem de Roger Federer. Les deux hommes ont chacun remporté 20 tournois majeurs.

Rafael Nadal célèbre sa victoire à Roland Garros

Mais hier, Rafael Nadal ne pensait pas encore au fait qu’il ait rejoint Roger Federer au sommet du tennis mondial, ses yeux étant rivés sur la Coupe des Mousquetaires.

"Cela a été une année difficile, mais je suis tellement content de gagner ici. Honnêtement, je ne pense pas au fait que j'ai égalé Roger. Pour moi, c'était juste une victoire à Roland-Garros, un tournoi qui signifie tout pour moi" a-t-il déclaré juste avant de soulever la Coupe.

Un premier titre historique pour Swiatek

Iga Swiatek embrasse son trophée

Chez les femmes, la victoire est revenue à la jeune joueuse polonaise de 19 ans Iga Swiatek. Seulement 54ème au classement WTA avant le début du tournoi, elle a disposé en finale de la tête de série numéro 4, l’Américaine Sofia Kenin, en deux sets (6-4, 6-1).

Iga Swiatek a d’ailleurs gagné tous ses matchs lors de cette quinzaine de cette façon : en deux sets secs.

La Polonaise, qui est devenue la première joueuse de son pays à remporter un tournoi du Grand Chelem, a reçu les félicitations du président Andrzej Duda mais aussi du plus grand sportif actuel du pays, Robert Lewandowski.

Consciente de son exploit, Iga Swiatek a tout de même tenu à rendre hommage à sa compatriote Agnieszka Radwańska, ancienne numéro deux mondiale qui a popularisé le sport en Pologne.

"J'ai l'impression d'avoir écrit une page d'histoire mais je pense toujours que Radwanska a accompli beaucoup de choses parce qu'elle a joué au plus haut niveau de la WTA pendant douze ans au moins. Je sais que beaucoup de gens vont nous comparer, mais je pense que je dois être très solide pendant les deux prochaines années pour que tout le monde me désigne comme la meilleure joueuse de Pologne, parce que j'ai encore beaucoup à faire pour la rattraper", a-t-elle affirmé en conférence de presse.

Ligue des nations : l'Allemagne gagne enfin

Après avoir terminé dernière d’une poule qui comprenait les Pays-Bas et la France l’an passé, l’Allemagne est en passe de faire mieux cette saison.

Samedi soir, à Kiev, la Mannschaft s’est imposée 2-1 face à l’Ukraine, grâce à des buts de Matthias Ginter et Leon Goretzka.

Elle a donc signé sa première victoire en Ligue des Nations.

Une victoire au score serré mais trompeur, les hommes de Joachim Löw ayant largement dominé les débats avec plus de 17 tirs dont 12 cadrés.

Les joueurs de la Mannschaft célèbrent le deuxième but allemand

Quelques jours après une performance médiocre face à la Turquie en amical qui s’était soldée sur le score de 3-3, l’Allemagne a donc rassuré son entraîneur, content de la performance de ses joueurs, notamment offensive.

"Je suis content de cette victoire. Je pense qu'avant le but de l'Ukraine, nous aurions pu mener 3- ou 4-0. Nous aurions pu éviter le pénalty. Ce qui m'a plu, c'est que nous avons sorti les Ukrainiens du match, et nous n'avons pas concédé d'occasion de but", a déclaré le Bundestrainer.

L’Allemagne qui jouera une troisième fois durant cette trêve internationale, ce sera à Cologne contre la Suisse, mardi soir. La Suisse qui est actuellement dernière du groupe après une nouvelle défaite face à l’Espagne samedi soir.

Marcus Rashford honoré par la couronne britannique

Marcus Rashford sous les couleurs de United

Marcus Rashford a fait la une des gros titres ce week-end après avoir été honoré de l’ordre du Mérite de l’empire britannique.

Une distinction honorifique très importante au Royaume-Uni que Marcus Rashford a obtenue pour sa campagne afin d’aider à nourrir les enfants les plus démunis durant la crise du coronavirus.

Pour la star de Manchester United de 22 ans, qui a lui-même grandi dans la pauvreté, ce titre est un honneur, mais il en aussi profité pour en appeler une nouvelle fois à la solidarité du gouvernement britannique qui doit, selon lui, continuer à aider les familles les plus pauvres.

"J'aimerais profiter de ma position pour pouvoir parler directement au Premier ministre et lui demander d'étendre les bons jusqu'à mi-octobre au moins, parce que je pense que les familles en ont besoin. Pour avoir parlé avec beaucoup de familles, pour connaître les aides qu'elles ont recues, je sais à quel point elles peuvent être affectées si elles n'en bénéficient plus. C'est mon objectif principal, et je vais tout faire pour que le message passe", a affirmé l'attaquant des Three Lions.

Matchs amicaux en Afrique : résultats

En l’absence d’éliminatoires à disputer, les sélections du continent jouaient pour la plupart des matchs amicaux.

Dans les principaux résultats du week-end, on note la victoire de la Guinée face au Cap Vert (2-1), celle du Niger contre son voisin du Tchad (2-0), la défaite du Gabon face au Bénin (2-0), les Léopards qui étaient privés de Pierre-Emerick Aubameyang, forfait; enfin le Burundi qui s’est imposé (1-0) contre la Tanzanie.

NBA : premier titre en 10 ans pour les Lakers de Los Angeles

L’équipe de LeBron James a battu le Heat de Miami 106-93 cette nuit et s’est donc imposé 4-2 dans ces finales.

Ce titre, le 17ème dans l’histoire de la franchise californienne, est doublement important puisqu’il place les Lakers au même rang que les Celtics de Boston au nombre de titres de champion, mais surtout il intervient près de 10 mois après la décès d’une de ses plus grandes icônes : Kobe Bryant, mort dans un accident d’hélicoptère en janvier dernier à seulement 41 ans.