Roland Garros : Djokovic l'emporte et se rapproche de Nadal/Federer

En remportant son deuxième titre à Roland Garros face à Stéfanos Tsitsipas, Novak Djokovic porte son total de victoires en Grand Chelem à 19, soit une unité de moins que le duo Nadal/Federer.

Novak Djokovic, en difficulté lors du début de la rencontre

Mais que cette victoire précieuse dans sa lutte avec les deux légendes fut dure à obtenir pour le Serbe. Dépassé dans les deux premiers sets qu’il perd 7/6-6/2, Novak Djokovic ne revient dans le coup qu’après avoir passé quelques minutes aux vestiaires avant le troisième set.

Requinqué, il profite aussi des pépins physiques de son adversaire qui appelle le kiné à deux reprises. Au final, le numéro mondial remporte les trois sets suivants sans trop de soucis (6-3, 6-2, 6-4).

La nouvelle génération se rapproche

La nouvelle génération va donc devoir attendre encore un petit peu pour s’imposer Porte d'Auteuil, même si pour Djokovic, ce n’est plus qu’une question de temps.

Stéfanos Tsitsipas lors de la finale

“Je sais ce que Stéfanos est en train de vivre. Perdre une finale de Grand Chelem, c'est dur. Mais je pense que c'est de ce genre de matchs que tu en apprends le plus. Je connais Stefanos, et je sais qu'il reviendra plus fort encore. Je suis certain qu'il gagnera de nombreux tournois du Grand Chelem à l'avenir", a déclaré le numéro un mondial après la rencontre.

Krejčíková fait le doublé

Chez les dames, c’est la joueuse Tchèque Barbora Krejčíková qui s’est imposée face à russe Anastasia Pavlyuchenkova en trois sets (6-1, 2-6, 6-4). C’est la première fois qu’elle remporte un tournoi du Grand Chelem en simple.

Barbora Krejčíková qui s’est aussi imposée en double. Elle est la septième joueuse à faire ce doublé, et la première depuis la Française Mary Pierce en 2000, il y a donc 21 ans.