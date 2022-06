Le roi et la reine des Belges au Musée national en RDC

La visite officielle du roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique se poursuit en République démocratique du Congo. Le couple royal a visité ce mercredi le Musée national où il a remis à titre symbolique un masque congolais spolié à l'époque coloniale. Un geste symbolique puisqu'il s'agit d'un parmi des milliers d'autres qui devraient être restitués plus tard.

"Il s'agit d'un objet d'art façonné au Congo par le sculpteur Ngoy et collecté il y a plus de septante ans par un chercheur du musée de Tervuren", a expliqué le roi Philippe. Avant de poursuivre : "Monsieur le président, c'est une joie de pouvoir vous remettre ce masque Kakuungu aujourd'hui officiellement". L'objet en question est un masque rare d'un mètre trente de haut, pesant dix kilos, qui intervenait chez le peuple Suku dans des rituels de protection et de guérison.

Acte hautement symbolique

Un geste symbolique donc, qui, au-delà de l'acte, pose les jalons d'une nouvelle dynamique dans la collaboration entre les deux Etats. "Votre passage ici, en ce lieu (...) démontre que la problématique de la restitution des œuvres d'art originaires de la République démocratique du Congo emportées à l'époque de l'Etat indépendant du Congo jusqu'à l'époque du Congo belge est prise en charge à un très haut niveau de responsabilité", a réagi Catherine Furaha Katungu, ministre congolaise des Arts et de la Culture.

La restitution d'autres objets d'art pourrait intervenir dans les mois qui viennent. "Ces objets viendront. Nous allons les recevoir bien-sûr", explique le professeur Henri Bundjoko, directeur général du Musée national de la RDC.

"Mais il faudra que nous puissions aussi essayer de les authentifier, de voir réellement si ces objets répondent à des conditions des objets antiques qui ont été réellement amenés en Occident. Un objet qui a été amené à l'époque coloniale sera très différent d'un objet qu'on pouvait amener au XXe siècle". C'est notamment ce travail d'authentification qui revient au comité mixte formé d'experts belges et congolais. La Belgique a déjà remis une liste d'environ 84.000 œuvres d'art conservées au musée d'Afrique centrale à Tervuren.