Robert Lewandowski, la fin d'une ère en Bundesliga

Décalage horaire oblige, le FC Barcelone a posté sur Twitter une vidéo dans la nuit de dimanche à lundi qui a ravi ses fans dans le monde entier. Sur la plage de Miami, en Floride, Robert Lewandowski dit bonjour à ses nouveaux fans et se dit ravi de "rejoindre le FC Barcelone".

Des buts et des titres à la pelle

Quelques heures plus tôt, l'attaquant de 33 ans avait fait ses adieux au Bayern Munich. Sur Instagram, Lewandowski avait remercié ses coéquipiers, ses entraîneurs et toutes les personnes du club bavarois qui lui ont permis de conquérir autant de titres. Il faut dire qu'en douze saisons en Allemagne - dont huit en Bavière - le buteur polonais a inscrit pas moins de 447 buts pour les comptes du Borussia Dortmund et du Bayern Munich, et remporté une ribambelle de titres, parmi lesquels dix Bundesliga, quatre Coupes d'Allemagne et une Ligue des champions en 2020.

Ce départ de Robert Lewandowski marque la fin d'une époque. Même si ces derniers mois ont été marqués par des tensions entre le joueur et le Bayern Munich, il ne faut pas oublier tout ce que le Polonais a accompli en Allemagne, a estimé Oliver Kahn :

"Robert a pris congé de nous et je pense qu'il est temps de lui rendre hommage. Ce qu'il a accompli pour le club est plus qu'exceptionnel. Il a tout gagné ici, il a contribué à tous nos titres. C'est ici qu'il est devenu un footballeur de classe mondiale", a déclaré le dirigeant du club bavarois lors de la présentation de l'équipe ce week-end.

Sadio Mané pour tourner la page Lewandowski

Selon divers médias, le transfert de Robert Lewandowski devrait coûter entre 40 et 50 millions d'euros au FC Barcelone. De son côté, le Bayern Munich en a profité pour se renforcer, avec notamment les arrivées de Noussair Mazraoui et Ryan Gravenberch, et bien évidemment Sadio Mané. Pour justement, tourner la page Robert Lewandowski le plus vite possible...