Revue de presse : "Des temps lugubres pour l'Europe"

"Des temps lugubres pour l'Europe."

"Cette Europe où on a grandi en paix, dans le consensus que l'aide vis-à-vis des autres était une bonne chose. Cette Europe forte, progressive, (...), qui se développe, disparaît peu à peu"

L'europe et la migration

C'est ainsi que le journaliste Patrick Wehner du site jeunesse Jetzt de la Süddeutsche Zeitung prend la plume ce mardi, au lendemain, comme nous le raconte la presse, de la décision prise par le Panama de retirer son pavillon à l'Aquarius, un navire de secours aux migrants en Méditerranée. Le désormais tristement célèbre bateau n'a plus la plaque d'immatriculation panaméenne et pourrait légalement ne plus pouvoir naviguer.

"Matteo Salvini a réussi grâce à ses pressions", dit la Taz en référence au premier ministre italien, qui ne veut plus accueillir de bateaux de secours qu'il considère comme "complices des passeurs".

"Alors il est vrai que savoir que des secours sont en mer influencent peut-être à la marge la décision de se risquer en Méditerranée, mais il serait naïf de croire que les sauveteurs règleront à eux seuls l'actuel problème migratoire", écrit encore le journal.

"1.260 personnes au moins sont mortes depuis le début de l'année en mer et personne ne connaît le vrai chiffre", rappelle le journal juste après. "L'Europe ne veut pas trouver de réponse à la crise migratoire", écrit la Taz. "Il y a ceux qui veulent revoir les règles actuelles, ceux qui ne veulent pas", détaille encore le journal. "Et ainsi se répète les drames de la migration. Milliers de morts compris".

Menace contre l'indépendance de la Justice en Pologne

Dans la presse encore des histoires de désaccords sur le vieux continent. "La commission européenne intente une action en justice contre la Pologne pour sa loi concernant les juges", titre la Süddeutsche Zeitung. Bruxelles reproche l'abaissement de l'âge de départ à la retraite des juges de la Cour Suprême polonaise de 70 à 65 ans. 27 des 72 magistrats devraient ainsi quitter la Cour, remplacés par "d'autres juges moins robustes", explique la Süddeutsche. Une plainte justifiée donc pour le journal "sinon l'indépendance de la justice ne serait plus garantie", dit-il.

Yacouba Sawadogo en Une de la Taz

Et puis un mot pour finir sur la Une de la Taz avec une belle photo de Yacouba Sawadogo. Ce paysan burkinabè de 76 ans désormais célèbre a remporté un prix Nobel alternatif hier avec ses techniques contre la désertification.

"Avec lui le jaune devient vert, un vrai exemple pour toute la région du Sahel", écrit la Taz. Un exemple qu'on aimerait aussi remercier parce que son visage et son histoire font du bien aussi en Une des journaux.