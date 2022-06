Retour timide de deplacés après les combats avec le M23

Dans la localité de Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, l'une des localités qui a récemment été le théâtre d'affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, la situation est désormais calme.

Le trafic sur la route Goma-Rutshuru, qui a été rouverte, reprend lentement, et quelques personnes circulent.

Wema Ndagije, membre de la société civile à Kibumba, pense que les familles peuvent maintenant retourner chez eux sans aucune inquiétude.

"Nous avons récemment fui les affrontements et maintenant la situation est calme", témoigne-t-il. Je voudrais appeler tous les hommes, femmes et enfants déplacés à rentrer chez eux. Nous aimerions que ce calme persiste, nous ne voulons pas de guerre, nous voulons une paix durable. "

Manque d'assistance pour les deplacés

Neema Senzige, une mère de famille, est rentrée chez elle il y a deux jours. Elle a repris ses activités agricoles et peut désormais nourrir sa famille. Elle dit qu'elle vit déjà mieux qu'à l'endroit où elle s'était réfugiée. Elle explique que, la situation étant "redevenue normale", elle ne souhaitait pas rester plus longtemps avec sa famille dans le camp de déplacés "qui était invivable". Elle précise : "Nous étions sans aucune assistance, nous et nos enfants ne mangeons pas, nous menions une vie difficile."

''Nous avons encore peur ''

La RDC accepte de libérer deux soldats rwandais détenus

Bien que certaines personnes déplacées aient déjà commencé à rentrer, d'autres sont encore hésitantes. Jean Sendugu, par exemple, explique qu'il a peur de mettre sa famille en danger. Il lance un appel aux autorités pour qu'elles prennent en charge les déplacés.

"Je suis encore ici avec ma famille, je n'ai pas encore pris l'initiative de rentrer chez moi, nous avons encore peur. Mais ici où nous sommes nous souffrons, nous manquons de nourriture, je demande au gouvernement de nous venir en aide pendant le temps que nous passons ici, sur ce site."

La route Goma-Rutshuru a été rouverte il y a deux jours pour permettre aux personnes déplacées de rentrer chez elles et pour faciliter le transport de denrées alimentaires et d'autres biens dans la région.

Bien que la situation se soit calmée, les zones les plus récemment touchées par les combats restent sous haute surveillance de l'armée congolaise.