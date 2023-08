Au Portugal, les JMJ battent leur plein

Créées en 1986 à l'initiative de Jean Paul II, les Journées mondiales de la jeunesse (ou JMJ) sont organisées tous les deux à trois ans. Elles s'articulent autour de rendez-vous festifs, culturels et spirituels.

Plus grand rassemblement catholique du monde, les JMJ ont attiré cinq millions de pèlerins en 1995 à Manille, aux Philippines, ou encore un peu plus d'un million de personnes à Cologne, en 2005.

Des Journées porteuses d'espoir

Cette année, ils seront également un million environ à Lisbonne. Mais pour Alfredo, venu du Guatemala, c'est une belle chose que les JMJ reviennent après quatre ans d'absence :

"Je pense que les Journées mondiales de la jeunesse sont porteuses d'espoir, notamment après la pandémie, après avoir été enfermés sans pouvoir vivre notre foi comme nous en avions l'habitude, comme nous le souhaitions. L'événement donne une lueur d'espoir pour sortir à nouveau dans les rues et porter le message du Christ à ceux qui l'écoutent", croit savoir ce bénévole.

Le pape François s'exprimera sur ce podium à Lisbonne Image : PEDRO NUNES/REUTERS

Même son de cloche du côté d'Emilie : pour elle, un tel événement permet de se rapprocher les uns des autres - quelle que soit la confession :

"De nos jours, nous vivons de manière tellement individuelle nous sommes tellement indépendants qu'un tel événement nous permet de réaliser et de sentir que nous sommes liés. Je pense que c'est quelque chose que nous pouvons très bien faire en tant que chrétiens, car nous savons que nous avons un seul Dieu et que nous sommes une seule famille. Je pense qu'il est très important de célébrer et d'incarner cela", estime cette fidèle venue d'Allemagne.

Des discussions privées entre le pape et des victimes d'agressions sexuelles

Malgré son opération à l'abdomen il y a deux mois, le Pape François participera bien évidemment à cette édition 2023 des JMJ. Le souverain pontife rencontrera notamment des jeunes de différents groupes et participera samedi prochain (05.08.2023) à une grande veillée dans un parc de la proche banlieue de Lisbonne, avant d'y célébrer la messe finale le lendemain.

Selon la Conférence épiscopale portugaise, le pape doit également rencontrer en privé des victimes d'agressions sexuelles sur mineurs commises par des membres du clergé. D'après l'enquête menée à la demande par la hiérarchie catholique portugaise, au moins 4.815 mineurs ont été victimes de violences sexuelles au sein de l'Eglise depuis 1950.

Une question qui intéresse la jeune génération, au même titre que le réchauffement climatique ou les réseaux sociaux.