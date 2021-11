Restitution des biens culturels, un retour progressif en Afrique

Au Cameroun, la restitution du "Tangué" divise

Pendant la période coloniale allemande au Cameroun, un important artefact appelé "Tangué" a été volé à un roi de Douala. Plus de cent ans plus tard, le "Tangué" est toujours en Allemagne et du côté camerounais, il y a un grand débat sur la question de savoir si oui ou non l'artefact devrait être ramené maintenant.