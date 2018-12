Afrique

Report partiel des élections en RDC, inquiétudes et indignation

Prévues dimanche prochain, les élections présidentielle, législatives et provinciales à Beni, Butembo (est) et Yumbi (ouest) sont reportées "en mars" et feront l'objet d'un calendrier spécifique d’après la CENI.

Écouter l'audio 01:41 Now live 01:41 min "Pour nous, c'est une provocation" (Teddy Kataliko)

La décision de reporter le scrutin à Beni, Butembo dans l'est et Yumbi dans l’ouest du pays, suscite l’indignation de certains candidats aux législatives. (Ecoutez les réactions en cliquant sur l'image ci-dessus). "C'est une décision très grave. Il y a quelque part un agenda caché", a déclaré le porte-parole et le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la Cenco, l'abbé Donatien Nshole. Même son de cloche du côté de la société civile qui, a appelé la population de Beni à observer aujourd’hui une opération ville morte. L'opposition accuse, le pouvoir réplique Écouter l'audio 01:46 Now live 01:46 min "Il faut qu’il cesse d’exposer la nudité de la nullité de leur dictature" (Janvier Tsovo) Le report partiel des élections en RDC renforce le doute de certains opposants en la capacité de la CENI d'organiser des élections crédibles. Toutefois, pour certains cadres du Front Commun pour le Congo, le FCC notamment, le report est bien fondé. Cinq chefs d'État africains réunis hier à Brazzaville ont exprimé leurs vives préoccupations face aux actes de violence commis pendant la campagne électorale en RDC. La SADC qui prend note du report des élections au 30 décembre.

