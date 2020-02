Renversant, Liverpool fait un pas de plus vers le titre

A Anfield Road, les Reds recevaient West Ham pour le dernier match de cette 27ème journée de Premier League. Si les hommes de Jürgen Klopp ont ouvert la marque grâce à Georginio Wijnaldum (9ème minute), ils se sont retrouvés menés au score par les Hammers, qui ont égalisé par l'intermédiaire d'Issa Diop (12ème) avant de prendre l'avantage grâce à Pablo Fornals (54ème).

Liverpool remercie Salah et Mané

Mohamed Salah a égalisé pour les Reds (68ème), avant que Sadio Mané ne mette son équipe devant à dix minutes de la fin du temps réglementaire (81ème). Liverpool s'impose 3-2 et compte désormais 79 points, soit 22 longueurs d'avance sur Manchester City, son premier poursuivant. A ce rythme, les Reds pourraient être sacrés en mars prochain, et remporter leur premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans.

Francfort s'incline sans une partie de son public

Hier soir, on jouait également en Allemagne. À Francfort, l'Eintracht recevait l'Union Berlin dans le cadre de la 23ème journée de Bundesliga. Menés 2-0 suite à des buts de Sébastian Andersson (49ème) et d'Evan Ndicka contre son camp (67ème), les Aigles de Francfort sont revenus dans la partie suite à un nouveau but contre son camp, qui a été l'œuvre de Florian Hubner (79ème). L'Eintracht a néanmoins fini par s'incliner 2-1 à domicile, dans un stade en partie vide. En effet, les supporters les plus durs de Francfort avaient décidé de ne pas venir pour protester contre les matchs du lundi soir. Une décision qu'a quelque peu regretté Adi Hütter, l'entraîneur de l'Eintracht :

Tribune vide à Francfort. Une partie des supporters des Aigles protestent contre les matchs du lundi soir.

"Le soutien des fans nous a manqué, il faut le dire. Nous savons ce dont nos supporters sont capables, notamment les plus durs d'entre eux, ceux qui se trouvent derrière le but, et qui nous donnent de la force. Nous en aurions eu besoin après la réduction du score; avec leur présence, cela aurait été un autre match. Je ne crois pas que nous avons perdu à cause de cela, mais je trouve cela dommage que nos supporters n'étaient pas là pour nous soutenir dans un moment difficile."

Suite à cette défaite, Francfort est 11ème avec 28 points, soit une unité de moins que l'Union Berlin, son adversaire du soir.

Dernier hommage public pour Kobe et Gianna Bryant

Une cérémonie qui a eu lieu au Staples Center, où évoluent les Los Angeles Lakers, la franchise de toujours de Kobe Bryant. Plus de 20 000 personnes étaient présentes, parmi lesquelles des stars comme Kareem Abdul Jabbar, Magic Johnson, Dwayne Wade ou encore Stephen Curry, mais aussi d'autres célébrités, comme Jay-Z, Beyonce ou encore Snoop Dogg. Certains ont pris la parole, comme Shaquille O'Neal, ou encore Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps et idole de Kobe Bryant :

"Pour moi, Kobe était une véritable inspiration. C'était quelqu'un qui se souciait vraiment de la manière dont je jouais ou encore de la manière dont il voulait jouer. Il voulait être le meilleur basketteur possible. Quand je l'ai rencontré, j'ai voulu devenir le meilleur grand frère possible pour lui."

Michael Jordan et Vanessa Bryant

Il y avait beaucoup d'émotion hier à Los Angeles, notamment quand Vanessa Bryant, femme de Kobe et mère de Gianna, a pris la parole. Après avoir dit quelques mots sur sa fille Gianna, elle a parlé de son mari. "Kobe était tout pour moi depuis mes 17 ans et demi", a-t-elle déclaré. "J'étais sa première petite amie, son premier amour, sa femme, sa meilleure amie, sa confidente et sa protectrice. C'était le mari le plus incroyable (...) et le MVP des papas."