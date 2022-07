Alassane Ouattara veut davantage consulter ses prédécesseurs

Le président ivoirien, Alassane Ouattara a rencontré au palais présidentiel à Abidjan ce jeudi 14 juillet ses deux prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié.

Cette rencontre entre les trois hommes est une première, depuis la période électorale de 2010. Elle est le signe de l'apaisement du climat politique.

C’est à 16h50 TU, que l’ex-président Laurent Gbagbo a été accueilli par son successeur, Alassane Ouattara, sur le parvis du palais présidentiel. Les deux hommes se sont donnés l’accolade avant de se rendre, côte à côte et main dans la main, dans les bureaux de la présidence.

Quatre minutes plus tard, arrive Henri Konan Bédié. Il est accueilli par Alassane Ouattara. S'ensuit le même rituel : accolade, puis pose photos.

Un peu plus d'une heure plus tard, les trois hommes se présentent à la presse de façon très décontractée. La déclaration de cette rencontre est lue par Laurent Gbagbo.

"La rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger, dans la vérité, leurs points de vue sur toutes ces grandes questions. Le Président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat socio-politique national en Côte d'Ivoire", a déclaré Laurent Gbagbo à la sortie de la réunion.

Laurent Gbagbo (à gauche) a été définitivement aquitté par la Cour pénale internationale

Rencontre pérenne

Les trois hommes ont également souhaité que cette rencontre soit un ferment de "la décrispation du climat socio-politique national en Côte d'Ivoire".

"Que les uns et les autres considèrent que c’est une réunion extraordinaire. Mais l’on doit considérer qu’elle est plutôt ordinaire. Et qu’elle sera régulière. Chaque fois que mes prédécesseurs auront le temps de reprendre ces échanges, je leur ferai appel pour recueillir leurs avis et leurs recommandations. Je trouve que ce serait une très bonne chose pour la nation", a affirmé pour sa part Alassane Ouattara.

Discrétion

Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié n'ont pas davantage communiqué sur le contenu de leurs échanges.

Alassane Ouattara veut rendre ces consultations régulières en vue d'apaiser les tensions politiques

L'idée d'une rencontre entre les trois hommes, était l'une des recommandations du dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition. Un dialogue qui s'est tenu en début d'année pour apaiser le climat politique.

La Côte d‘Ivoire a connu ces dernières années plusieurs crises politiques impliquant ces trois hommes qui occupent le devant de la scène depuis des décennies.

C'est la première fois qu'ils étaient tous trois réunis depuis la crise de 2010-2011.

À l'époque, le duel à la présidentielle entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, alors soutenu par Henri Konan Bédié, avait débouché sur une crise post-électorale qui avait fait 3.000 morts et conduit à l'arrestation de Laurent Gbagbo en avril 2011.

Acquitté par la justice internationale, il a fait son retour en juin 2021 à Abidjan et a lancé un nouveau parti d'opposition.

En 2020, des violences électorales lors de la présidentielle avaient fait 85 morts et 500 blessés. Le scrutin, boycotté notamment par Henri Konan Bédié, avait vu la réélection du président Ouattara pour un troisième mandat controversé, jugé inconstitutionnel par l'opposition.