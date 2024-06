Record de 117 millions de personnes déplacées dans le monde

A la fin de l’année 2023, environ 117 millions de personnes dans le monde étaient déplacées en raison de conflits, de persécutions ou d'autres menaces importantes pour leur bien-être, selon le dernier rapport du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Le rapport, publié en juin, suit les personnes déjà reconnues comme réfugiés, celles qui cherchent encore à faire approuver leur demande d'asile à l'étranger et celles qui sont déplacées dans leur pays d'origine.

Ces neuf graphiques montrent comment les schémas de migration forcée ont évolué au fil du temps, d'où les gens fuient et les pays qui accueillent le plus grand nombre de personnes déplacées.

La proportion de personnes déplacées augmente

En 2014, huit personnes sur 1 000 dans le monde étaient déplacées de force. En 2023, ce chiffre s'est élevé à 14 pour 1 000. Cela signifie qu'à l'heure actuelle, environ 58 millions de personnes de plus qu'en 2014 ont été déplacées de leur domicile en raison de crises humanitaires. Cela équivaut à la population totale de l'Italie.

La plupart des personnes sont déplacées à l'intérieur de leur pays

Sur les quelque 117,3 millions de personnes déplacées dans le monde recensées par le HCR, 68,3 millions ont été déplacées à l'intérieur de leur propre pays, c'est-à-dire qu'elles ont été contraintes de quitter leur foyer et leur communauté mais sont restées à l'intérieur des frontières de leur pays d'origine. Ce chiffre équivaut à la population totale du Royaume-Uni.

Le chiffre du HCR ne concerne que les personnes déplacées par la violence et la guerre. L'Observatoire international des situations de déplacements estime qu'environ 7,7 millions de personnes supplémentaires ont été déplacées en raison de catastrophes naturelles et du changement climatique.

La plupart des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays se trouvent en Afrique et au Moyen-Orient

Sur les 68,3 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, environ 48 % sont originaires de pays africains et environ 21 % du Moyen-Orient.

Avec 9 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, le Soudan abrite 14% de la population mondiale déplacée à l'intérieur du pays. La Syrie (7,2 millions),la République démocratique du Congo (6,7 millions) et le Yémen (4,5 millions) sont d'autres pays qui comptent un grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

Parmi les 10 pays comptant le plus grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, seuls trois ne se trouvent pas en Afrique ou au Moyen-Orient : La Colombie (5 millions), en Amérique du Sud ; l'Afghanistan (4,1 millions), en Asie centrale ; et l'Ukraine (3,7 millions), en Europe.

Certains pays d'Europe comptent une forte proportion de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays

Une part importante de la population a également été contrainte de quitter son foyer dans d'autres régions, y compris en Europe.

C'est le cas à Chypre, où plus de 240 000 personnes - soit environ 20 % de la population - sont aujourd'hui considérées comme déplacées. La plupart d'entre elles ont été contraintes de fuir leur domicile en raison du conflit territorial qui oppose le pays à la Turquie depuis cinq décennies.

La situation est similaire en Géorgie, en Azerbaïdjan, en Serbie et en Bosnie-Herzégovine. Souvent, les personnes restent déplacées pendant des décennies, voire des générations, après les événements initiaux qui les ont forcées à quitter leur foyer.

Près de 90 % des réfugiés proviennent de 10 pays seulement

Selon le HCR, environ 43,4 millions de personnes dans le monde vivent en dehors de leur pays d'origine en tant que réfugiés ou dans le cadre d'autres programmes de protection internationale, tels que les séjours humanitaires temporaires. C'est plus que la population totale de la Pologne.

Dans le monde, neuf réfugiés sur dix sont originaires d'Afghanistan, de Syrie, du Venezuela, d'Ukraine, des Territoires palestiniens, du Soudan du Sud, du Soudan, du Myanmar, de la République démocratique du Congo et de la Somalie.

La plupart des réfugiés se réfugient dans les pays voisins

Les pays qui accueillent le plus de réfugiés ont souvent des frontières communes avec des lieux où se déroulent des crises humanitaires. Selon le rapport du HCR, 69 % des réfugiés en 2023 vivaient dans un pays voisin de leur pays d'origine.

L'Iran, la Turquie, la Colombie et la Jordanie accueillent le plus grand nombre de réfugiés, la plupart d'entre eux fuyant respectivement l'Afghanistan, la Syrie, le Venezuela et les territoires palestiniens.

La plus grande exception est l'Allemagne, qui accueille des centaines de milliers de migrants en provenance de pays lointains tels que l'Ukraine, la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak et l'Érythrée.

Les pays en développement accueillent un nombre disproportionné de réfugiés

L'Allemagne est le pays de l'UE qui accueille le plus de réfugiés, avec plus de 2,5 millions. Toutefois, l'Allemagne accueille moins de personnes déplacées que l'Iran, la Turquie, la Jordanie et la Colombie.

La Jordanie, qui compte 11 millions d'habitants, est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés par rapport à sa population. Plus de 3 millions de réfugiés, dont la plupart viennent des territoires palestiniens voisins, vivent en Jordanie, qui accueille environ 27 000 réfugiés pour 1 million d'habitants.

Certains des pays les plus pauvres du monde accueillent le plus grand nombre de réfugiés. Le Tchad, par exemple, accueille plus d'un million de personnes bien qu'il soit l'une des nations les moins développées du monde. Cela représente plus de 60 000 réfugiés pour chaque million d'habitants, soit environ deux fois plus que le taux de réfugiés en Allemagne.

L'écart entre les demandes d'asile et les décisions s'est creusé

Outre les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les réfugiés reconnus, environ 7 millions de personnes attendent toujours que leur statut de réfugié soit reconnu ou rejeté par les pays d'accueil où elles ont déposé leur demande.

Le nombre de décisions relatives au statut d'asile ne suit pas le rythme des demandes. En 2023, 1,4 million de décisions ont été prises dans le monde, mais il y a eu environ 5,6 millions de nouvelles demandes d'asile.

L'écart entre les demandes et les décisions n'a jamais été aussi important. Les personnes déplacées sont souvent prises dans un flou juridique, car les demandes ne cessent d'augmenter.

Les personnes déplacées retournent souvent dans des pays qui restent peu sûrs

En 2023, environ 1,1 million d'anciens réfugiés sont retournés dans leur pays d'origine. Cependant, ce retour n'est souvent pas sûr. La plupart d'entre eux sont retournés dans des pays encore en proie à la guerre et aux conflits, comme le Soudan du Sud et l'Ukraine.