Real & Barça : "nous sommes tombés les armes à la main" Solari

Au stade Bernabeu, le Real Madrid avait pourtant bien entamé la partie. De très belles occasions ont été créées notamment à la 19e, 23e 37e . Mais à chaque fois, Karim Benzema et Vinicius Jr ont lamentablement manqué d’efficacité face au gardien de but catalan Marc André Ter Stegen. L'Allemand s’est montré très impérial et infranchissable durant toute la première période par des parades exceptionnelles.

Les Madrilènes corrigés en deuxième partie

Le FC Barcelone s’est réveillé dès le retour des vestiaires. Ousmane Dembelé a pris de profondeur pour retrouver son coéquipier Luis Suarez. L’Uruguéen n’a pas tardé à placer le ballon au fond des filets à la 50e minute.

Le jeune attaquant français a récidivé à la 69e minute, et c'est le défenseur madrilène Raphael Varane qui a marqué contre son camp.

Quatre minutes plus tard, Luis Suarez a doublé la mise, par un pénalty. Le 3e but catalan qui a complétement enterré tous les espoirs du Real Madrid sur sa propre pelouse:

"C’est du football et il faut fournir beaucoup d’efforts, mais quand il s’agit de marquer des buts et de tenter sa chance, il faut être bon efficace. Mais nous, nous avons raté beaucoup d’occasions en première mi-temps. Oui, je suis triste, puisque nous voulions être en finale", dit l’entraineur de Real Madrid, l’Argentin Santiago Solari.

Après le nul 1-1 réalisé à l’aller en Catalogne, le FC Barcelone est qualifié en finale de la Coupe du Roi, le club catalan affrontera au mois de mai soit Seville soit Valence qui s'affrontent jeudi pour une deuxième demi-finale.