Des hommes armés suspects en RDC

Kinshasa parle de techniciens présents pour assurer la maintenance d’avions russes. Mais plusieurs témoins confirment avoir vu ces hommes.Plusieurs habitants de Goma joint au téléphone par la DW confirment avoir aperçu ces hommes de couleur blanche. La plupart d’entre eux seraient issus d’Europe de l’Est, notamment de Roumanie, et ils parleraient français.

Les rebelles du M23 font état de la présence de Wagner à Goma

"Nous avons vu certaines personnes au niveau de l'aéroport. Il y a certaines personnes qu'on soupçonne être des Russes, des pro-Russes, des Roumains. Mais jusque-là, on n’a pas de précisions. Ce sont des gens qui ne sont pas de la Monusco, ni de l'armée de l'EAC. Moi, j'en ai vu une centaine au niveau de l'aéroport. Certains sont en tenue, d'autres ne sont pas en tenue. Mais quand même ils sont armés. Ils ne circulent pas. Donc ils n'ont pas trop de visibilité en ville", temoigneJosué qui habite non loin de l'aéroport de Goma.

Démenti du gouvernement

Plusieurs sources estiment que ces hommes armés seraient des mercenaires du groupe paramilitaire privé russe Wagner. Faux, rétorque le ministre congolais de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement congolais.

"La RDC est en droit d'organiser sa défense" (Patrick Muyaya)

Patrick MuyayaIl soutient que "la République démocratique du Congo est en droit d'organiser sa défense. Je vous donne un exemple. Nous disposons d'une flotte d' avions Sukhoï. On n’a pas de main-d'œuvre congolaise pour en assurer l'entretien. Et donc, lorsque nous avons besoin de formations pour nos militaires, on a recours par exemple à la Légion étrangère de l'armée française. Ceci n'est pas recourir à un groupe qui devrait venir faire la guerre. Non, pas du tout."

Instructeurs étrangers

Selon le quotidien allemand la taz, Agemira, une entreprise privée enregistrée en Bulgarie, a déployé à l'aéroport de Goma une quarantaine d'ingénieurs et de techniciens aéronautiques pour y effectuer des réparations.

Selon maître Reagan Miviri, chercheur du pilier "Violence" du Groupe d'étude sur le Congo (GE

Des soldats congolais après des combats contre le M23

C), "il y a bel et bien des instructeurs étrangers, notamment à Goma, qui seraient des instructeurs pour les forces congolaises. Et surtout pour la force aérienne, notamment les pilotes pour les avions de guerre. On parle de la Roumanie et de beaucoup d'autres pays de l'Europe de l'Est. Une partie des équipements militaires congolais vient de ces pays-là, des anciens Etats soviétiques."

En août dernier, Jeune Afrique faisait état de contacts qui auraient été noués entre la RDC et le groupe paramilitaire privé russe Wagner déjà présent en RCA et au Mali notamment.

Mais les autorités de ces deux pays ont toujours démenti cette information.