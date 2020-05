RDC : Vital Kamerhe, directeur de cabinet malgré tout

La justice a décidé mardi (12.05.20) que Vital Kamerhe ne va pas bénéficier d’une liberté provisoire avant son procès. L’audience va se poursuivre dans deux semaines.

Sa défense avait réclamé sa libération pour raison de santé et pour mieux se préparer avant l'audience du lundi (25.05.20).

Malgré sa détention depuis mercredi (08.04.20), l’ancien allié du président Félix Thisekedi reste toujours son directeur de cabinet.

Dossier encore en justice

Vital Kamerhe est soupçonné de détournements de 50 millions de dollars d’argent public dans le cadre du "programme des 100 jours" lancé par le président de la République. Les fonds étaient destinés à la construction de milliers de logements sociaux.

L’actuel chef de l’Etat qui devait lancer son quinquennat avec ce programme n’a pourtant pas révoqué son directeur de cabinet, contrairement au désir de certains Congolais exprimé sur les réseaux sociaux.

Pour Peter Kazadi, député provincial de Kinshasa, proche de Félix Tshisekedi, le chef de l’Etat n’est pas obligé d’accéder à ce souhait des Congolais alors qu’il n’y a pas encore une décision de justice.

"Je ne vois pas d’inconvénients qu’il puisse subir son jugement en gardant ses fonctions. Dans les pays occidentaux, les gens ont leur culture. Lorsqu’ils ont des démêlés avec la justice, ils préfèrent démissionner. Vital Kamerhe est en difficulté, je ne peux pas me réjouir de sa situation et dire que je veux qu’il démissionne ici et maintenant."

Proche de Vital Kamerhe, Benoit Kazadi est aussi contre ce départ du poste du directeur de cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi.

"Vital Kamerhe n’a pas démissionné, le président de la République ne l’a pas révoqué ou suspendu. Donc il est directeur de cabinet du président de la République. Mais pourquoi devrait-il démissionner ?", s’interroge Benoit Kazadi. Il ajoute que M. Kamerhe "est déjà à la disposition de la justice. Il est innocent jusqu’à preuve du contraire".

Calcul politique

Des élus du parti de Vital Kamerhe avaient crié à « l’arrestation arbitraire » et à une « humiliation » au lendemain de l’interpellation de leur leader en avril dernier. Lundi (11.05.20), à Goma, dans le Nord Kivu, des militants ont clamé son innocence.

Selon Delphin Kapaya, analyste politique, mettre de côté le leader de l’UNC, son principal allié, serait politiquement risqué pour le président Félix Tshisekedi en prélude à 2023, année du prochain scrutin présidentiel :

"Le président de la République est très prudent pour justement éviter de montrer qu’il y a un acharnement. Pour Kamerhe, il dit on m’a mis dans ce pétard et je pense qu’il soupçonne son chef. En cas de révocation, la guerre sera ouverte entre les deux amis ou anciens amis. Félix Tshisekedi joue la prudence, en attendant il dit : moi je n’ai rien à y voir, la preuve c’est que je ne l’ai pas révoqué."

Dans sa prise de parole lundi (11.05.20) à la barre du tribunal pour l’ouverture de la première audience, Vital Kamerhe a fait savoir que son intervention dans le cadre du programme des 100 jours a été faite au nom du chef de l’Etat. "Nous étions une équipe de supervision", a poursuivi celui qui reste directeur de cabinet du chef de l’Etat Félix Tshisekedi.