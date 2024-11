Les Congolais et le rêve américain

Arlette, âgée de 26 ans, est assise sur une chaise devant un mur gris. Elle se fait prendre en photo et doit fournir des informations personnelles pour remplir certains formulaires.

Arlette tente pour la première fois sa chance à la Diversity Visa (DV) Lottery connue aussi sous le nom de loterie de la carte verte. Désespérée par les conditions de vie dans son pays, elle aspire à une vie meilleure.

Environ 50.000 visas de diversités sont délivrés chaque année par le gouvernement américain, dans le but de favoriser une immigration équilibrée et d'accueillir des personnes venant de pays ayant un faible taux d'immigration vers les Etats-Unis.

"J’aimerais partir aux Etats-Unis parce que le travail paye très bien. Je trouve que leur mode de vie est meilleur que le nôtre en RDC. Les gens souffrent là-bas, mais cela n’est pas comparable à la souffrance d’ici" témoigne ce jeune Congolais.

Rituel annuel

Pour de nombreux Kinois, c’est devenu un rite annuel. Les files d’attente s'observent dans plusieurs communes devant les bureaux d’inscription, chaque candidat espérant gagner une chance d'émigrer.

Le prix d’inscription est de cinq dollars pour une personne et de dix dollars pour un couple.

Dans le bureau d’inscription, les drapeaux américains sont accrochés aux côtés des portraits de Joe Biden et Kamala Harris, symboles d’un rêve américain qui fascine les Kinois.

Kamala Harris et Donald Trump, les principaux candidats á la présidentielle américaine de 2024 Image : Matt Bishop/Sipa USA/Charlie Neibergall/AP/Picture Alliance

Smith Ntumba dirige à Kinshasa l’agence Melone, spécialisée dans l'accompagnement des candidats à la DV loterie. Il est devenu une référence pour ceux qui souhaitent tenter leur chance aux Etats-Unis. Il affirme avoir permis à 25 personnes d’émigrer aux Etats-Unis.

Il explique au micro de la DW que "l’élément numéro un est qu’il faut être majeur, le deuxième élément est qu’il faut être issu d’un pays autorisé à jouer à la loterie parce qu’il y a des pays qui ne sont pas autorisés. Le troisième élément : il faut avoir un diplôme d’études secondaires, ou plus. Si vous remplissez ces éléments, on va vous prendre en photo et après, on transmet votre photo sur le site. Si vous êtes sélectionné, le gouvernement américain vous accorde un visa, mais ce visa, vous devez l’acheter pour 250 dollars".

Priorité, investir en RDC

Des milliers de Kinois s'inscrivent chaque année dans l'espoir de recevoir ce visa. Selon eux, la DV loterie offre une opportunité de fuir l'insécurité économique, la violence et l’instabilité politique de leur pays.

Cependant, cette loterie n'est pas vue d’un bon œil par tous, Pour certains, la priorité est d’investir dans le pays.

Le reportage de Merveille Assani To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

"Personnellement, je préfère vivre dans mon pays, la RDC, construire ici et y rester pour de bon. Il y a plein d'opportunités ici. Si on y met beaucoup d’énergie, d’intelligence et de sagesse, on va se retrouver", souligne cette jeune femme.

Les candidats doivent toutefois rester vigilants. Cette loterie pour un visa américain attire de nombreux escrocs, de faux agents qui promettent des résultats rapides contre de l’argent, avant de disparaître.

Les résultats de la DV Loterie seront annoncés en 2025, mais le voyage pour les gagnants n’est pas prévu avant 2026.