RDC : le football en proie à un système pédocriminel

A l'instar du Gabon, du Mali ou encore de la Zambie, le sport en RDC est touché par une vague de pédophilie. Selon des messages vocaux WhatsApp recueillis par Sport News Africa, plusieurs entraîneurs de football sont accusés d'avoir demandé à de jeunes enfants à consentir à des "sacrifices" pour pouvoir jouer, parfois même pour pouvoir signer des contrats dans des clubs. Par "sacrifices", selon les messages vocaux en français ou en lingala, il faut entendre des sacrifices "de sang, soit en donnant ses fesses".

Parmi les entraîneurs accusés d'avoir fait du chantage sexuel, il y a Bertin Maku, qui a notamment dirigé les Léopards lors du CHAN 2020. Ou encore Donga Epapa Cedric, alias "Moyindo", dont l'une des victimes raconte qu'elle se faisait "tripoter le sexe" et "pénétrer" depuis ses 13 ans.

Silence radio de la FECOFA

Plusieurs voix commencent désormais à s'élever. "C'est un système, n'ayons pas peur des mots", tonne Youssouf Mulumbu. L'ancien capitaine des Léopards dénonce tous ces actes, tout comme son ancien coéquipier, Hérita Ilunga. Aujourd'hui président de l'UFC (l'Union des Footballeurs du Congo), l'ancien joueur de Toulouse et de Saint-Etienne assure "avoir reçu plusieurs témoignages et preuves de ces abus. Des coachs qui demandent à des gamins de coucher avec eux".

La FIFPRO, le syndicat mondial des joueurs professionnels, a pris connaissance du dossier. Contacté et relancé par Sport News Africa, le président de la FECOFA, Donatien Tshimanga, n’a pour le moment pas répondu, pas plus que le vice-président Théo Binamungu.

Le Cameroun au Mondial avec des maillots Le Coq Sportif

C'est le verdict qu'a rendu le tribunal judiciaire de Paris. Alors que la FECAFOOT comptait dévoiler ce samedi le maillot que les Lions Indomptables porteront lors du Mondial, un maillot estampillé One All Sports, le tribunal de Paris a estimé que la rupture de contrat avec la marque Le Coq Sportif était abusive. La FECAFOOT, dirigée par Samuel Eto'o, a d'ores et déjà fait appel de cette décision.