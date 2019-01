RDC : seuls 20% des résultats sont compilés

"On ne dort pas et on fait de notre mieux", a assuré Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale (Céni), lors d’une conférence de presse ce jeudi 3 janvier.

Tout en affichant sa confiance, il a répondu "qu’à l’impossible nul n’est tenu" pour commenter l’éventualité d’un report de la publication des résultats des élections présidentielle, législatives et provinciales de dimanche dernier prévue pour ce le 6 janvier.

La Céni a recensé 73.000 bureaux de vote pour cette élection. M. Nangaa est notamment revenu sur les machines à voter. Elles ne seraient pas connectées, ce qui obligerait ses équipes à ramasser les résultats manuellement, alors que la RDC fait plus de deux millions de km2.

Internet toujours coupé

Les connections internet étaient toujours coupées dans la soirée, rendant les liaisons avec nos correspondants sur place très compliquées. Selon nos informations, M. Nangaa s’en est encore pris aux médias lors de sa conférence de presse. Sans citer personne, il a fustigé ceux qui s’évertueraient "à faire le travail de la Céni".

Suite à ces déclarations, des organisations de la société civile ont une nouvelle fois demandé à la Céni de respecter le calendrier et "d’être transparente".