Le Rwanda accuse une nouvelle fois la RDC

"L'avion est immédiatement revenu en RDC. Les autorités rwandaises ont une nouvelle fois protesté auprès du gouvernement congolais contre les violations de l'espace aérien par les avions de chasse congolais", a expliqué dans un communiqué Alain Mukuralinda, le porte-parole du gouvernement rwandais. Déjà, début novembre, le gouvernement rwandais avait affirmé qu'un avion de chasse congolais avait violé son espace aérien. Ce nouvel épisode survient en pleine période de tension entre les deux pays.

Offensive militaire

Le gouvernement congolais fait face depuis un an à une offensive des rebelles du M23 ("Mouvement du 23 mars")dans l'est de son territoire. Par ailleurs, la reprise des hostilités a ravivé les tensions historiques entre les deux pays. Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23, actifs dans l'est de la RDC. Ces accusations ont toujours été réfutées par le Rwanda.

Pressions diplomatiques

À la suite de l'ONU, plusieurs chancelleries occidentales ont ouvertement demandé ces derniers jours à Kigali de cesser son soutien aux rebelles du M23 qui ont annoncé la semaine dernière leur retrait des positions de la ville de Kibumba, située à quelques kilomètres de la ville stratégique de Goma, dans l'est de la RDC.

"Il faut des actions concrètes pour dissuader le Rwanda" (Dieudonné Wamu Oyatambwe)

Ils avaient promis qu'ils céderaient le contrôle de cette ville à une force militaire régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC, ou East African Community). Le 24 décembre dernier, l'armée congolaise a qualifié cette annonce de "leurre".

La montée ds tensions entre les deux voisins ne surprend pas Dieudonné Wamu Oyatambwe, chercheur associé à la Vrije (Vries) Universiteit Brussel (VUB) et spécialiste de l’Afrique centrale.

Cliquez sur l'image (ci-dessus), pour écouter l'interview.