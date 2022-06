Des tirs à Goma, la tension monte entre la RDC et le Rwanda

La tension est montée d’un cran durant la matinée de ce vendredi ( 17.06) dans la ville de Goma, à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Un militaire des FARDC a traversé la frontière et tiré sur plusieurs policiers rwandais. Cet échange de tirs a causé la mort du militaire congolais tandis que deux policiers rwandais auraient été blessés.

C'est aux environs de neuf heures que le lieutenant John Kabungulu Zakitoka a traversé la frontière à l'endroit communément appelé Petite barrière, et a ouvert le feu sur des policiers rwandais de la ville voisine de Gisenyi.

Il aurait blessé deux policiers avant d’être abattu par les forces de sécurité rwandaises.

Des habitants se sont réunis à la Petite barrière, un poste-frontière entre la RDC et le Rwanda

La nouvelle de la fusillade s’est ensuite répandue dans Goma, provoquant la fermeture des commerces, les habitants redoutant le déclenchement d'une guerre, explique Richard Songolo, changeur de monnaie et témoin de l'événement :

"Les Congolais ne savent plus contrôler leur colère. Le militaire est juste apparu ici à la Petite barrière, il a traversé la frontière et a tiré sur trois policiers rwandais. La tension est maintenant vive dans toute la ville de Goma, les boutiques qui étaient déjà ouvertes viennent de fermer, et nous attendons d'abord la réaction des autorités"

Sur le chemin de la morgue

Le bilan du côté congolais est d'un militaire tué tandis que l’armée rwandaise, sur son compte Twitter, parle de deux policiers rwandais blessés.

Mais d’autres sources affirment que trois policiers rwandais auraient été tués.

Vers 13h, le commandant de la 34e région militaire, le général Ghislain Tshinkobo, accompagné des autorités de la police nationale congolaise, est allé récupérer le corps du lieutenant John Kabungulu qui a été transporté à la morgue de l'hôpital militaire du Camp Katindo.

A (re)lire également : RDC-Rwanda : le conflit vu de l'extérieur

Riziki Consolate est une habitante de Goma qui s’est rendue au Camp Katindo pour, dit-elle, honorer la mémoire du militaire tué :

"Nous accompagnons à la morgue le corps de notre militaire qui vient de tuer trois policiers rwandais à la Petite barrière. En tous cas les Congolais se sont déjà réveillés et nous continuons la route jusqu'à la morgue."

Le gouvernement congolais dénonce " la participation des autorités rwandaises dans le soutien, le financement et l'armement" du M23.

Risque d’escalade

La tension entre la RDC et le Rwanda risque de prendre une dimension qui sera impossible à contenir si les autorités des deux pays ne prennent pas des mesures urgentes, s'inquiète Josué Wallay, jeune militant du mouvement citoyen Lucha :

"Il y a des jeunes étudiants rwandais de Gisenyi qui sont souvent ici à Goma pour les études. Il y en a plein d'autres qui vivent ici. Cette situation risque d'entraîner une guerre civile. Nous n'avons pas de problème avec les Rwandais mais ce qui risque de se produire, les deux gouvernements en seront responsables. Il est temps que le Rwanda rappelle ses troupes qui mènent des opérations militaires sur le sol congolais, pour ainsi créer la paix avec la RDC"

Kinshasa accuse en effet Kigali de soutenir la rébellion du M23 à prédominance tutsi, ce que le Rwanda dément.

Les affrontements entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23 continuent d'être signalés dans le groupement de Jomba, en territoire de Rutshuru, où plusieurs localités auraient été reprises par les rebelles aux environs de la ville frontière de Bunagana.