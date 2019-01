RDC : pression de la société civile avant les résultats définitifs

RDC : les supposées fuites de la Céni pourraient "influencer la Cour Constitutionnelle"

Selon une enquête publiée par plusieurs média dont TV5 et le Financial Times, Martin Fayulu serait le véritable gagnant de la présidentielle. Cette enquête repose sur des documents qui ont fuité de la Céni et de la Cenco. Pour Maître Sylvain Lumu, expert en matière électorale, cette publication pourrait influencer le travail de la Cour constitutionnelle.