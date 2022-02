RDC : le futur port de Banana, un projet écologique ?

La République démocratique du Congo va être équipée de son premier port en eau profonde à Banana. La construction du port va permettre au pays d’avoir une porte de sortie maritime sur son littoral.

Créé en 1992, le parc marin des mangroves qui a une superficie de 768 km2 a été classé zone humide d’importance internationale (Ramsar) en 1996. Situé sur la rive nord de l’embouchure du fleuve Congo, le parc est à proximité de Muanda et Boma.

Le projet de construction du port en profonde de Banana va être réalisé dans une zone protégée, rappelle Jean Marie Muanda, coordinateur provincial du Groupe de travail climat basé dans le Kongo Central.

Pour lui, il aurait été donc préférable de mener des études d’impact environnemental pour préserver la biodiversité.

"Une zone importante du parc marin des mangroves pourrait être affectée par ce projet. C’est une zone de biodiversité importante pour la région mais aussi, il y a des espèces endémiques dans la zone, notamment les lamantins. Je pense que les autorités devraient réfléchir avant de lancer ce projet et prévoir des mesures d’investigation pour éviter à ce que la réalisation du port en eau profonde de Banana puisse être un réel problème pour la biodiversité locale", renseigne le défenseur de l’environnement.

Mise en place d’un dispositif de surveillance

L’Institut congolais pour la préservation de la nature se veut plutôt rassurant. Son directeur, Olivier Mushiete, assure qu’ils vont tout faire pour se rapprocher des promoteurs du projet de façon à les encourager à mettre en place un dispositif de surveillance permanent des effets sur l’environnement :

"Ce dispositif aurait à prendre en considération un grand nombre d'indicateurs et devrait accompagner la mise en œuvre du projet pendant toute sa période de construction et de réalisation. Mais, même après, au moment de la routine de fonctionnement d’un port en eau profonde, il est nécessaire que les impacts environnementaux directs et périphériques soient correctement suivis pour éviter toutes dérives et gérer au mieux les risques d’un tel projet."

En juillet 2021, l’ONG Initiative pour le développement local interpellait les autorités congolaises sur l’impact d’un tel projet, non seulement au niveau environnemental mais aussi socio-économique pour les habitants de cette région.