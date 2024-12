Maladie inconnue en RDC, ce que l'on sait

La maladie qui fait toujours l'objet de recherches présente des symptômes proches de ceux d'une grippe et touche plus les enfants.

Quelle est la maladie qui sévitdepuis fin octobre dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo ? Depuis l'apparition de cette affection, dont on ignore encore la nature, plus de 400 cas ont été signalés et environ 70 décès enregistrés, dont la plupart sont des enfants. Récemment, l'Organisation mondiale de la santé a évoqué un lien entre cette maladie et le paludisme, mais d'autres pathologies ne sont pas non plus exclues.

Les causes possibles

Des enfants de moins de cinq ans qui souffrent de malnutrition sévère : c'est le principal profil des victimes de la mystérieuse maladie qui sévit dans le sud-ouest de la RDC. Selon l'OMS, le paludisme est endémique dans la région et "peut provoquer ou contribuer à des cas graves". Mais l'organisation n'exclut pas le fait que "plusieurs autres maladies soient impliquées dans les cas et les décès".

A en croire les autorités sanitaires, les symptômes de la maladie sont proches de ceux d'une grippe, à savoir la fièvre, la toux et les maux de tête, mais aussi des difficultés respiratoires et de l'anémie.

Des symptômes qui, selon l'OMS, suggèrent "une pneumonie aiguë, la grippe, la Covid-19, la rougeole et le paludisme comme causes possibles". Un état qui serait aggravé par la malnutrition.

De plus, dans la région concernée, les infrastructures sanitaires font défaut et des problèmes d'accès à l'eau potable et aux médicaments se posent.

Des prélèvements et des analyses de laboratoire seraient toujours en cours pour déterminer la cause exacte de la maladie Image : Al-hadji Kudra Maliro/AP Photo/picture alliance

Des prélèvements et analyses toujours en cours

Depuis que la maladie a été signalée, aussi bien les autorités congolaises que l'OMS assurent que des équipes ont été envoyées sur place, dans la région de Panzi, à quelque 700 kilomètres de Kinshasa. Une région difficilement accessible, ce qui pourrait expliquer la lenteur des équipes pour clarifier la situation.

Des échantillons ramenés à Kinshasa n'ayant pas été exploitables, selon diverses sources, des prélèvements et des analyses de laboratoire seraient toujours en cours pour déterminer la cause exacte de la maladie.

Car on ignore toujours s'il s'agit d'un virus ou d'une bactérie. Le mode de transmission est aussi toujours inconnu. Les autorités sanitaires espèrent y voir plus clair dans les jours à venir.

Selon le ministre congolais de la Santé, Roger Kamba, les autorités sont en état d'alerte et il est conseillé aux populations d'éviter les rassemblements, de signaler les cas suspects, d'éviter de manipuler les dépouilles et d' observer les règles d'hygiène comme le lavage des mains.