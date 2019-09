RDC : l'Etat promet la gratuité de l'école primaire

Les Congolais repartent sur les bancs de l'école. Ce 2 septembre marque en effet la rentrée des classes dans toutes les écoles de la RDC. La grande particularité cette année concerne une annonce faite par le gouvernement : après 26 ans de prise en charge des enseignants par les parents des élèves, les autorités ont promis la gratuité de l’éducation dans les écoles primaires.

Pourtant, les moyens financiers font douter de la capacité du gouvernement à tenir cette promesse.

Ainsi, les enseignants ignorant encore quelle sera leur grille de salaires et menacent déjà de se mettre en grève à partir du 20 septembre.

Risque de grèves

Nous nous sommes rendus au complexe scolaire Cardinal Malula, une école chrétienne à Kinshasa. Ici, comme dans plusieurs autres écoles visitées, la rentrée des classes a débuté. Si les écoliers semblent apprécier leur rentrée, leurs parents s'inquiètent de la gratuité annoncée par le gouvernement.

C'est le cas de Benjamin, qui a inscrit ses deux filles au collège Elikya :

"Etant parent, nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce que l'Etat va lâcher les enseignants ? Y aura-t-il des grèves à tout moment ? Nous avons peur. Est-ce que le gouvernement va prendre ses responsabilités jusqu'à la fin ?"

Les enseignants congolais pourraient se mettre en grève si leurs attentes salariales ne sont pas satisfaites.

De son coté, André se dit soulagé de la promesse du président congolais Félix Tshisekedi concernant la gratuité dans les écoles primaires sous gestion de l’Etat et des confessions religieuses :

"Cela me soulage et je trouve que le président respecte la Constitution du pays (qui consacre la gratuité de l’enseignement de base, ndlr). J’ai un ami qui avait déjà payé 480 dollars pour ses enfants dans une école catholique mais on lui a remboursé son argent."

Les enseignants demandent à voir

A partir de ce mois de septembre, les enseignants seront désormais pris en charge par l’Etat mais ces derniers ignorent encore l’évaluation de leur barème salarial.

Même s’ils ont accordé leur feu vert pour la rentrée des classes, les syndicats de l'Education menacent d’appeler à la grève le 20 septembre si leurs revendications ne sont pas prises en compte.

Marcel Niongo est président de l’intersyndical des enseignants :

"Nous allons reprendre les cours dans des conditions extrêmement difficiles mais comme le gouvernement a promis de réajuster le salaire nous attendons jusqu’au 20 septembre. Dans le cas contraire, l’enseignant congolais prendra ses responsabilités."

Selon l’évaluation du gouvernement et des experts, le coût global pour assurer la gratuité de l’enseignement au niveau du primaire cette année s’élèverait à plus de 2,6 milliards de dollars, soit plus de la moitié du budget annuel de la RDC.