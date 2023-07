RDC : la milice Codéco exploite des mines d'or en Ituri

Cette exploitation illicite, depuis plusieurs semaines, des centaines de carrés miniers suscite colère, indignation et incompréhension dans l'est du pays.

Dans la province d’Ituri, dans l'est de République démocratique du Congo (RDC), les groupes armés Codeco et Zaïre contrôlent plusieurs centaines de sites miniers, selon le rapport du groupe d’experts des Nations-unies.

Les miliciens Codeco commettent des abus envers les civils dans les sites miniers qu’ils contrôlent.

Selon Victor Tungulo, coordinateur de la communauté Nyali-Kilo, "les femmes sont utilisées comme des esclaves sexuels et les hommes sont des creuseurs de l'or. Les militaires de la Codeco (Coopérative pour le développement du Congo) ont réussi à faire arriver une nouvelle machine qu'on appelle communément Poclé pour creuser de l'or au village Essassé du groupement Anyolo Tschulo en secteur de Banyali Kilo dans le territoire de Djugu (Ituri)".

Sonnette d'alarme

L'exploitation illégale de ces sites miniers permet ainsi à ces rebelles de gagner de l’argent. Une situation qui devrait continuer si rien n’est fait, estime Fabrice Bedenonga, notable et député national de Banyali-Kilo qui tire la sonnette d'alarme.



Près d'un million de nouveaux déplacés ont été recensés au premier semestre 2023 en RDC Image : Jorkim Jotham Pituwa/AFP via Getty Images

"Où étaient les services de sécurité lorsque des éléments des groupe armés s'organisent pour commencer à exploiter illicitement les richesses de la RDC? Et donc, j'alerte toutes les autorités au niveau de la province, mais aussi au niveau national. Le gouverneur militaire avec tous ces services doit se mobiliser le plus vite pour faire partir ces éléments Codeco du secteur de Banyali-Kilo. et surtout stopper cette exploitation illicite" soutient Fabrice Bedenonga.

Contenir l'ennemi

Les autorités militaires annoncent avoir pris des mesures pour faire face à cette situation. Le lieutenant Jules Ngongole, porte-parole des FARDC en Ituri.

L'est de la RDC est en proie depuis près de trois décennies à des violences de nombreux groupes armés. Image : Djaffar Sabiti/REUTERS

"Nous allons imposer les manœuvres à l'ennemi et ils vont quitter toutes ces zones qui sont occupées par ces malfrats. Et soyez en sûr, avec l'appui de la population, avec ce genre de dénonciation, nous allons agir. Nous savons que depuis toujours, même avant l'état de siège, certains bandits armés exploitent de manière artisanale, ils occupent illégalement quelques carrés miniers- Parce que notre objectif, c'est de couper les lignes de ravitaillement" promet le lieutenant Jules Ngongole, porte-parole des FARDC en Ituri.

La Coopérative pour le développement du Congo active en Ituri a été formée dans les années 1970. À l'origine c'était une coopérative agricole de la communauté Lendus. Depuis, les miliciens ont consolidé leur entreprise criminelle dans des zones minières. Une situation qui commence à inquiéter la communauté locale qui n’arrive plus à exploiter de l'or de la région de Banyali-Kilo.