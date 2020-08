RDC : les miliciens de la Codeco déposent les armes

L’accord entre la délégation de représentants de l’Etat et les responsables de la milice Coopérative pour le développement du Congo (Codeco) a été signé dans le village Lodjo. Cette localité se trouve dans le secteur de Walendu pitsi, où les miliciens ont érigé leur quartier général. L'accord prévoit une trêve et la libre circulation des biens et des personnes. Depuis le 15 juillet, plusieurs miliciens auraient quitté les maquis qui leur servaient de refuge.

Le calme est revenu dans cette partie du pays depuis la signature de l’accord, confirme l'administrateur du territoire de Djugu, le chef-lieu de l’Ituri, Adel Alingi Mokuba. Il fait partie de la délégation qui a négocié avec les miliciens.

Selon lui, la délégation va poursuivre sa mission afin de convaincre d’autres groupes armés de déposer les armes dans la région, en proie à des violences meurtrières depuis plusieurs années.

