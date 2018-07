RDC: Les Maï-Maï appuyés des combattants burundais sèment la terreur

Info Matin 7HTU (05.07.18)

Parmi les sujets au menu : les premiers retours de réfugiés burundais précédemment installés dans le camp de Kakuma au Kenya, la différence de traitement appliqué par le gouvernement de la RDC aux opposants Jean-Pierre Bemba et Joseph Katumbi et les causes et conséquences du regain de violences dans le Sud Kivu (RDC) avec la participation de combattants armés burundais.