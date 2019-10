RDC, les laïcs catholiques protestent contre la corruption

Après une période d’accalmie suite à l’arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, le Comité laïc de coordination (CLC) appelle les Congolais à la mobilisation ce lundi (21 octobre). Ce collectif proche de l’Eglise catholique entend attirer l’attention des nouvelles autorités sur la persistance des pratiques de corruption.

"Tout en République démocratique du Congo est exposé à la corruption et la situation ne fait qu’empirer, analyse Isidore Ndaywel, le patron du CLC. Il est urgent de se mobiliser pour que le pouvoir ne se limite plus à des annonces et à de la rhétorique servie depuis Mobutu" a-t-il déclaré à nos confrères du journal français Le Monde.

Le Comité laïc de coordination était à l’origine des manifestations de début 2018 pour réclamer le départ de l’ex-président Joseph Kabila.

Hervé Diakiese, porte-parole du mouvement citoyen "Les Congolais debout" et membre du Comité laïc de coordination, explique les raisons qui motivent cette nouvelle manifestation.

Cliquez sur l’image (ci-dessus) pour écouter l’interview.