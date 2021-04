RDC : les jeunes manifestants de Beni violemment dispersés

Les forces de l'ordre ont tiré des coups de feu en l’air et utilisé des bâtons pour disperser les élèves qui manifestaient depuis huit jours devant la mairie de Beni pour réclamer la venue du président congolais afin de proposer un plan pour lutter contre l'insécurité permanente dans l'Est du pays.

Lors de l'intervention de la police et de l'armée, plusieurs jeunes ont été blessés et des dizaines d’autres ont été arrêtés.

Cette dispersion musclée d’un rassemblement d’enfants a choqué les parents qui font le tour des hôpitaux à la recherche des blessés.

Écouter l'audio 02:02 Ecoutez notre reportage à Beni

Indignation

Ceux qui encadraient ce sit-in depuis plusieurs jours se disent indignés, tout en promettant de porter plainte contre les éléments de la police et de l'armée qui les ont tabassés.

A (re)lire également : Des soldats kényans dans l'est de la RDC

Ils affirment que lorsque les forces de l’ordre ont donné l’assaut, ils étaient en réunion pour décider de ramener tout le monde à la maison après que le président Félix Tshisekedi ait répondu favorablement à leur demande de venir à Beni.

"Quand on a reçu le message du chef de l'Etat, on avait l'idée de partir et c'était d'ailleurs notre décision de quitter la mairie aujourd'hui même parce que nous avions reçu une réponse du chef de l'Etat", explique l'un des élèves rencontrés à l'hôpital général de Beni.

Selon cet autre élève également blessé, "ils nous ont fouetté jusqu'à ce que beaucoup de nos amis se retrouvent à l'hôpital."

A (re)lire également : Aux sources des violences dans l'est de la RDC

Pourtant, selon le colonel Pierrot Mwana Mputu, porte-parole de la police nationale, la police n'a utilisé que des armes non létales pour disperser des motards qui empêchaient les enfants de rentrer à la maison.

Écouter l'audio 00:47 Ecoutez la réaction du colonel Pierrot Mwana Mputu

69 arrestations

Pour certains parents d'élèves, l'agissement de l'armée et de la police ne reflète pas l'Etat de droit prôné par le pouvoir à Kinshasa. "Nous condamnons vivement ce que la police a fait et nous espérons que ça ne va plus se répéter à l'avenir", réagit ce père de famille.

"Nous sommes choqués parce que nous avions parlé aux enfants hier et le dialogue avec eux était en cours", précise un autre parent d'élève.

Par ailleurs la police a arrêté et emprisonné 69 élèves qui manifestaient jeudi (29.04) pour soutenir ceux qui faisaient le sit-in devant la mairie. Ils ont été libérés ce vendredi, après la dispersion des leurs collègues à la mairie de Beni.