RDC : les inquiétudes des riverains d'Inga III

C'est ce mardi 20 août que s'ouvre à Matadi, dans le Congo central, le premier forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Mais, à 3000 kilomètres, à Lubumbashi, l'Observatoire d'études et d'appui à la responsabilité sociétale et environnementale (OARSE) s'inquiète de l'impact négatif pour les populations voisines de la construction du barrage hydroélectrique Inga 3. Il rappelle notamment les expropriations qui ont accompagné les projets Inga 1 et 2.

Pour Freddy Kasongo, secrétaire exécutif de l'OARSE, il faut arrêter le projet Inga 3 pour mieux prendre en compte l'intérêt des populations. Il s'en expliquait ce mardi 20 août dans la matinale Afrique de la DW au micro de Wendy Bashi. Vous pouvez le réécouter en cliquant sur l'image au-dessus de ce texte.