RDC : le Conseil de sécurité de l’ONU insiste sur l’appui logistique aux élections

Journal 17h TU (04.10.2018)

Rencontre entre la Ceni et les candidats à l'élection présidentielle en RDC pour aplanir les différents avant le scrutin. Focus sur l'économie du Cameroun frappée par la crise anglophone et les attaques de Boko Haram. En Allemagne la mort d’un jeune Syrien, emprisonné par erreur et décédé dans l'incendie de sa cellule fait débat.