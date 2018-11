RDC : la "valorisation de l’homme congolais" de Shadary critiquée par la société civile

Le programme électoral d'Emmanuel Ramazani Shadary est fondé sur la "valorisation de l’homme congolais, sa fierté, et sa dignité tributaire".

Une formule aux accents nationalistes qui dissimule en réalité un programme économique classique articulé autour de quatre axes : le renforcement de l’autorité de l’État, la construction d’une économie diversifiée et compétitive, la lutte contre la corruption et l’accès aux services sociaux de base, ainsi que le renforcement du rôle géostratégique du pays.



Un engagement qui repose sur un message vide de sens, selon Jonas Tshiombela, porte-parole de la Nouvelle société civile de la RDC.

"Est-ce qu’il aura un autre pouvoir en plus de celui qu’il a maintenant ou qu’il avait hier pour restaurer la dignité de l’homme congolais ? On se pose la question : de qui se moque-t-on? D’autant plus qu’il s’appelle le candidat de la continuité. Cela veut dire que la dignité humaine n’est pas au rendez-vous. Ça n’a aucun contenu. C’est eux même qui ont dévalorisé l’homme congolais qui n’arrive pas à joindre les deux bouts à la fin du mois", explique le porte-parole de la Nouvelle société civile de la RDC.

Pour lui, on ne peut pas parler de dignité pendant que des Congolais sont "humiliés". "Vous n'avez qu'à voir comment nous sommes humiliés par les pays voisins. Nos compatriotes sont obligés de s'exiler en toute humilité en Angola et au Congo Brazzaville. Et lui est là, au pouvoir. Notre dignité est où? Et même dans notre propre pays, il y a des gens qui fuient dans le Kasaï. Or, il était ministre de l'Intérieur. C'est ça notre fierté ? Non. C’est ça fierté à lui."

Valoriser l’homme congolais, oui, mais comment? se demande le mouvement lutte pour le changement, Lucha, au vu du passé du candidat Ramazani Shadary.

La Lucha se souvient de lui comme l’homme qui a réprimé les manifestations de 2017, nous explique Jean-Paul Mulagizi, membre du mouvement.

"On ne comprend pas parce que nous nous rappelons bien qu'en 2017, lorsqu’on avait des marches pour contester la violation de l’accord de la Saint-Sylvestre, c’est lui qui avait demandé à la police de tirer sur nous avec des canons de bombes lacrymogènes. Raison pour laquelle on ne voit pas cette façon de valoriser la dignité humaine. Parce quand il était au pouvoir, il n’a pas pu le faire. "

Une des préoccupations de la société civile congolaise est comment Emmanuel Ramazani Shadary pourra disposer des moyens de ses ambitions. Sur ce point, ce dernier a répondu: "le vrai défi qui se dresse devant le peuple et les futurs dirigeants n’est pas celui de l’inexistence des ressources financières. Mais plutôt celui de leur capacité à créer de richesses, à les mobiliser et à les protéger contre le coulage."