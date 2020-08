RDC : la présidence dépasse son budget de fonctionnement

Le constat a été fait par l’Observatoire de la dépense publique (Odep) qui cite également l’Assemblée nationale, la Primature ainsi que les ministères des Finances et des Affaires étrangères.

L’Odep, qui a parcouru le rapport du ministère du Budget sur les états de suivi du budget de janvier à août, affirme que la présidence de la République a dépensé pour le seul mois de juillet dernier la somme de 17,3 millions des dollars.

"Si la gestion des finances publiques n’est pas orthodoxe d’ici la fin de l’année, nous risquons de connaitre un déficit d’un milliard de dollars. Au moins un milliard au niveau de l’ensemble du budget de l’Etat. Nous préconisons qu’on limite à dépenser ce qu’on mobilise. On lutte contre la corruption et le coulage des recettes, on fait en sorte qu’il y ait davantage de mobilisation des recettes pour faire face aux dépenses contraignantes de l’Etat. Si on ne le fait pas, ça va être désastreux", regrette Florimond Muteba Tshistenge, le président du Conseil d’administration de l’Observatoire de la dépense publique.

Déception

Cette révélation est une déception pour le mouvement citoyen Lutte pour le changement, la Lucha, qui, avec le changement de régime, s’attendait à de nouvelles pratiques.

La Lucha regrette qu’une seule institution consomme plus de 17 millions de dollars en un seul mois, dans un pays où la population n’a accès ni aux soins de santé ni à l’eau potable.

Écouter l'audio 02:17 Les explications de Jean Noel Ba-Mweze à Kinshasa

"Un seul service de l’Etat qui consomme 17 millions de dollars, de l’argent qui pourrait aider à construire plus de cinquante centres de santé, qui pourrait assurer l’adduction d’eau … c’est une déception. Ça veut dire que le pouvoir en place ne voit pas l’intérêt du peuple. Ça veut dire que nous n’espèrerons rien par rapport à la gouvernance de Fatshi. Ça veut dire qu’il a aussi l’ambition de s’enrichir et de piller les ressources du pays", s’indigne Jack Sinzahera, activiste de la Lucha.

Ces révélations interviennent alors que dans ce pays, les fonctionnaires se plaignent de salaire insuffisants ou du non-paiement de leurs salaires. C’est le cas au sein de l’enseignement ou de la santé pour ne citer que ces deux secteurs publics.