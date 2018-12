RDC : la CENI se dit prête pour les élections

La CENI réaffirme que les scrutins auront bel et bien lieu le 30 décembre prochain. Elle annonce que tous les matériels, y compris les bulletins de vote pour Kinshasa, sont arrivés depuis samedi (22.12).

Suite aux spéculations concernant la suppression de certains bureaux de vote à Kinshasa, le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi indique qu’il ne s’agit pas d’une suppression mais d’un regroupement de certains bureaux suite à la perte des machines qui ne seront plus remplacées en nombre exact.

Le report des élections au 30 décembre n’aura pas une grande incidence sur le reste du calendrier électoral surtout pour les scrutins indirects, affirme Norbert Basengezi.

Dans Certains états-majors des candidats on s’interroge si la CENI saura rattraper les retards accumulés en 5 jours des élections. Vally Kalunga, est le directeur de cabinet du candidat président Yves Mpunga.

La Céni a clos samedi l'opération d'accréditation des témoins des partis et regroupements politiques pour les élections reportées au 30 décembre. Au moins 700.000 témoins et 270.000 observateurs nationaux et internationaux ont déjà obtenus leurs accréditations.