La RDC face à la Guinée, un duel qui promet

La RDC et la Guinée se sont déjà affrontées à trois reprises en phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations, et chacune a remporté une victoire et ont fait un match nul :

"La Guinée est l'une des équipes qui a un très haut niveau d'organisation de jeu. On sait qu'on a la capacité si on fait un bon match de l'emporter, comme on sait que la Guinée a ses chances aussi. C'est ça qui fait la beauté du match" dit Sébastien Desabre, sélectionneur de la RDC.

Eviter les erreurs

Pour atteindre les quarts de finale, la Guinée a éliminé la Guinée équatoriale qui avait humilié la Côte d'Ivoire lors de la 3e journée 4-0. Mais le sélectionneur Kaba Diawara appelle ses joueurs à se transcender ce soir face aux Léopards de la RDC :

"On a testé quelques combinaisons, et on verra s'il faudra maintenir notre face de jouer ou peut changer selon l'évolution du match. L'important est que les onze joueurs qui vont débuter, puissent marquer le plus vite possible et en évitant aussi des erreurs" a-t-il dit.

Le Nigeria face à l'Angola en ouverture

Le Gambien Jacob Mendy se bat pour le ballon avec le milieu de terrain guinéen Mohamed Bayo pendant le match Guinée/Gambie (19.01.2024) Image : Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

Le coup d'envoi des quarts de finale de la CAN en Côte d'Ivoire est attendu ce vendredi à 17hTU entre le Nigeria et l'Angola. Sur le papier, les Super Eagles sont favoris mais ils doivent être très vigilants face aux Angolais.

En effet, les Palancras Negras impressionnent dépuis le début de la compétition. Facile vainqueur de la Namibie en huitièmes de finale (3-0), l'Angola a terminé en tête de son groupe devant le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Algérie éliminée au premier tour.

Une équipe qu'il faut donc affronter avec beaucoup de rigueur, estime le milieu de terrain nigérian Alex Iwobi.

"Les équipes considérées favorites ont été éliminées, il y a eu beaucoup de surprises. Mais l’essentiel est que nous restions concentrés sur nos propres performances pour faire ce qu'il y a de mieux pour nous", a souligné le joueur du FC Fulham en Premier League.

L'Angola va jouer pour la 3e fois de son histoire les quarts de finale de la CAN, après avoir atteint ce stade de compétition en 2008 et 2010 pour un total de neuf participations à la Coupe d'Afrique des nations. Le Nigeria, lui, a participé 20 fois à la compétition et va jouer ce soir pour la 11e fois les quarts de finale. Les Super Eagles ont remporté trois fois la compétition continentale : en 1980, en1994 et en 2013.