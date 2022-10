60 millions de Congolais vivent avec moins de 2,15 $ par jour

La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches d'Afrique en ressources naturelles mais les Congolais vivent dans la grande pauvreté. En 2021, près de 64 % de la population du pays, un peu moins de 60 millions de personnes vivaient avec moins de 2,15 dollars par jour selon laBanque mondiale.

Habitant le quartier Ndosho dans la commune de Karisimbi à Goma, Germaine Byenda, la soixantaine, se réveille tôt chaque jour pour aller cultiver ses champs dans les périphéries de la ville. C'est le seul moyen pour elle de survivre.

"Dans ma vie je ne fais que l'agriculture, raconte-t-elle. Malheureusement ces derniers temps, je n'ai même pas de semences. Je cultive souvent des haricots et des patates douces. Tout ce que je cultive, je consomme chez moi avec les enfants parce que si je le vends à 3000 ou 2000 francs congolais, ça ne me servira pas à grand-chose. C'est la culture du manioc qui produit beaucoup d'argent ; mais ici, impossible de cultiver le manioc.. C'est ça le grand problème."

Il est de plus en plus difficile de vivre de ses récoltes dans la région

Survie sans aide de l'Etat

Pour Germaine Byenda, vivre de l'agriculture devient de plus en plus difficile. Elle explique qu'auparavant, elle pouvait vendre l'entierté de ses récoltes. "Je vendais des maniocs, des arachides et autres récoltes que je faisais. Mais depuis un bon moment maintenant, la vie est devenue pénible."

Josué Kutoka, son fils, est aussi père de famille. Son travail ne lui permet que de nourrir ses enfants. Il dénonce le manque de soutien du gouvernement aux plus démunis. "C'est tellement difficile de payer les études et nourrir mes enfants par manque d'un bon travail", déplore-t-il, affirmant ne pouvoir que "survivre".

Pour Christian Kalamo acteur de la société civile, les dirigeants politiques devraient s'intéresser davantage aux conditions de vie des couches les plus démunies. Selon lui, "la pauvreté est en train de s'accroître de jour en jour dans [la] province du Nord-Kivu". Alors, certains habitants demandent aux "députés qui ont l'habitude de créer des partis politiques d'avoir plutôt la volonté de créer des usines" de créer de l'emploi pour la jeunesse et "toute la population du Nord-Kivu en général".

Classé parmi les pays aux énormes ressources naturelles, la RDC est cependant le deuxième pays ayant le plus grand nombre de pauvres dans le monde, selon un récent rapport de la Banque mondiale.