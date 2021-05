RDC - Gabon : la CAF attendue sur l'affaire Guélor Kanga

La Fédération congolaise de football a récemment porté plainte contre la sélection gabonaise. Elle lui reproche en effet d'avoir fraudé sur l'identité de Guélor Kanga. Le milieu de terrain gabonais joue aussi à l'Etoile Rouge de Belgrad en Serbie. Selon son dossier présenté au club serbe, Guélor Kanga serait né à Oyem au Gabon le 1er septembre 1990. Mais la Fecofa estime pour sa part que Kanga serait né à Kinshasa cinq ans plus tôt sous le nom de Kiaku Kiaku Kiangana. Changement de nom, de nationalité et rajeunissement de 5 ans ! Voilà en effet les griefs au centre du débat lors d'une vidéoconférence lundi prochain (24.05.2021) entre la Fédération congolaise et celle du Gabon.



La 34e journée de Bundesliga

En Allemagne, la fin de la saison 2020/2021 s'annonce ce week-end. Si certaines équipes sont d'ores et déjà fixées sur leur sort, la dernière journée est néanmoins déterminante pour les clubs au bord de la relégation. En effet, trois équipes, à savoir Bielefeld, le Werder Brême et le FC Cologne, respectivement 15e, 16e et 17e au classement, sont séparées de deux points chacune. En cas de contre-performance, l'un des trois clubs pourrait accompagner Schalke en deuxième division la saison prochaine.

Au programme également, le Bayern accueille Fribourg. Un match sans enjeu pour les Bavarois déjà sacrés champions d'Allemagne. Bayern - Fribourg , une rencontre qui sera commentée en direct sur nos ondes samedi à partir de 13h25 TU.