RDC : forte baisse de la production agricole à Beni

La production agricole dans la région de Beni, au Nord-Kivu, est en forte baisse en raison de l'insécurité liée aux attaques de bandes armées. Les agriculteurs demandent plus de sécurité pour pouvoir reprendre leurs activités.

En territoire de Beni, un certain nombre d'habitants qui vivaient de l'agriculture sont partis se réfugier en ville. Ceux qui essaient de poursuivre leur production malgré l'insécurité prennent le risque de voir leurs cultures volées par les hommes en armes qui contrôlent ces zones.

Conséquence : la province du Nord-Kivu qui est à dominance agricole fait face à la fermeture de centaines d'entreprises du secteur, explique Achille Mbusa Lumalisa, président de la Fédération des producteurs agricoles du Nord-Kivu, (FOPAC).

"Cette situation a créé la famine dans les familles et automatiquement il y a une insécurité alimentaire. Il y a la pauvreté qui sévit maintenant dans notre région à cause d'une réduction de la production agricole, causée par l'insécurité dans le territoire de Beni."

Ce mardi (3.11) à Beni, les agriculteurs ont demandé à la Monusco d'agir pour restaurer la paix dans cette partie du pays.

''Nous ne comprenons pas pourquoi cela perdure''

Pour les agriculteurs du Nord-Kivu, l'insécurité a un impact négatif sur tous les plans, de la production à la distribution. Et à Beni, il leur est difficile de cultiver ou encore de vendre leurs produits, comme en témoigne cet agriculteur :

‘'Nous ne comprenons pas pourquoi cela perdure. Nous qui sommes des simples paysans et nous sommes menacés. Que les autorités prennent leurs responsabilités pour restaurer la sécurité.''

Le ministre congolais de l'Agriculture, Georges Kazadi Kabongo, reconnait la menace qui pèse sur les activités agricoles à Beni et affirme que le pays a un plan de relance, y compris pour les zones des conflits :

"On a cette détermination d'encadrer nos populations partout où elles sont, y compris ces chefferies et secteurs du grand Nord (Beni). Nous sommes disposés à les encadrer autant que nous encadrons ailleurs et nous voulons qu'ils aient cette sécurité, qu'ils soient en paix. Qu'ils cultivent pour nourrir leurs enfants et nous nourrir également, nous qui sommes dans des grandes villes.''

Le mois dernier, le président Félix Tshisekedi a envisagé de s'installer à Goma dans quelques semaines pour, a-t-il dit, suivre de près la situation sécuritaire dans l'est du pays. Mais pour l'instant, personne ne sait quand il reviendra.