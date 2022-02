François Beya, une interpellation et encore plusieurs zones d'ombre

En République démocratique du Congo, la présidence de la République évoque des "agissements contre la sécurité nationale", cinq jours après l'arrestation du conseiller spécial du président Félix Tshisekedi. Mais pour l'instant, les faits précis reprochés à François Beya restent inconnus.

Plusieurs hypothèses

Après la déclaration du porte-parole de la présidence, l'opinion ne sait toujours pas grand-chose sur l'affaire François Beya. Certains analystes évoquent plusieurs hypothèses, notamment une guerre de palais opposant les proches collaborateurs de Félix Tshisekedi. Jean-Jacques Wondo, spécialiste des questions de défense et sécurité, n'exclut aucune hypothèse.

''Les hypothèses qui semblent plausibles : une tentative déstabilisation, une autre piste aussi qui est avancée c'est une guerre de clans et nous savons aussi que François Beya a beaucoup de contacts avec la RCA où il y a un régime soutenu par la Russie. On sait aussi que François Beya est quelqu'un qui est impliqué dans l'affairisme et dans le trafic de tous bords'' précise t-il.

Agé de 67 ans, François Beya, le puissant conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'Etat Félix Tshisekedi, est toujours détenu à l'Agence nationale de renseignement.Mais pour l'opposition, cette nouvelle affaire est une distraction de plus du pouvoir en place. Selon Prince Epenge le porte-parole de la coalition Lamuka de Martin Fayulu ‘' c'est un montage de toutes pièces" parce ce que poursuit-il "ils veulent faire en sorte qu'il n'y ait pas élections en 2023. Mais les Congolais ne sont pas dupes, toutes ces manœuvres là les Congolais s'y sont habitués sous Mobutu, sous Joseph Kabila, mais nous n'allons pas tomber dans le panneau. Qu'ils arrêtent la distraction.''

Des inquiétudes

François Beya, surnommé Fantômas parce que passant inaperçu malgré ses responsabilités, est considéré comme celui qui a aidé Félix Tshisekedi à asseoir son pouvoir et son régime, parce qu'il jouait le rôle de trait d'union avec l'ancien président Kabila, qu'il a servi pendant 12 ans.

Et pour l'analyste Jean-Jacques Wondo sa chute va sans doute pousser Félix Tshisekedi à abattre ses cartes.

''Du moment qu'il est mis à l'écart il y aura d'abord un nettoyage, donc il y a quand même une crainte que le régime puisse verser dans une dynamique autoritaire si jamais il ne parvient pas à bien gérer cette situation parce qu'on sent qu'il y a des inquiétudes autour de cette affaire'' explique t-il.

Après près de 40 ans dans le système sécuritaire de la RDC, François Beya a servi quatre régimes successifs.