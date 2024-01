RDC: Félix Tshisekedi a prêté serment

Une vingtaine de chefs d'Etat africains et des délégations de plusieurs dizaines d'autres pays étaient présents, pour une cérémonie voulue populaire mais sous haute sécurité et très protocolaire, avec fanfare, cavalerie et prières.

"Je jure solennellement (...) de défendre la Constitution et les lois de la République, (...), de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire", a déclaré devant les juges de la Cour constitutionnelle le président réélu, avant de recevoir les salutations des chefs coutumiers des 26 provinces du pays.

La gestion des inondations à Kinshasa est l'une des priorités du président Tshisekedi Image : Paul Lorgerie-Volante/DW

C’est devant environ 80 000 personnes réunies dans les tribunes du stade des Martyrs que le président congolais fraîchement réélu s’est exprimé.

"Le peuple congolais m’a renouvelé sa confiance. Dans la foi et dans la volonté que se poursuive l’émergence d’un Congo fort, ambitieux, conscient de ses potentialités et avide de progrès. Un Congo plus fort, plus uni et plus prospère".

Un discours de près d’une demie heure largement axé sur la politique intérieure du pays. Ce à quoi s’attendait Eugénie Musa, présente dans les tribunes depuis le petit matin malgré le soleil et la chaleur. Pour elle, l’important, c’est le coût élevé de la vie dû aux importations et aux taux de change désavantageux.

"Nous avons réélu notre président pour stabiliser ce taux du dollar, qui n’est pas notre monnaie. Notre monnaie c’est le franc congolais".

Pluie de promesses

Ce que le président a promis, notamment en relocalisant la production des biens de premières nécessité dans le pays. Ce que souhaite également Fiston Buyamba.

Nous sommes plus de 100 millions, nous pouvons créer un marché interne et nous débrouiller nous-même, plutôt que de dépendre de produits qui viennent d’ailleurs".

Pour Trésor Kibangula, analyste au sein du centre de recherche indépendant Ebuteli, Felix Tshisekedia répondu aux préoccupations des Congolais.

Il estime que "c’était un discours d’investiture empreint d’un volontarisme semblable à celui de 2019. Le président Félix Tshisekedi a ciblé les attentes des Congolais en abordant des enjeux clés tels que l’emploi, l’émancipation des femmes et la stabilisation économique, sans parfois indiquer clairement les modalités de mise en œuvre des politiques pour atteindre ses objectifs. C’est notamment le cas du renforcement de la cohésion nationale, après une campagne marquée par les discours identitaires".

Reste donc à confirmer son assise à l’Assemblée nationale pour pouvoir impulser ce que le président a appelé les "initiatives présidentielles prioritaires autour du "développement des chaînes agricoles, du désenclavement des territoires et de l’assainissement des villes", rappelle Trésor Kibangula.