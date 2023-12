RDC : un centre de vote vandalisé à Bunia

Les opérations de vote ont débuté tant bien que mal dans certaines villes comme à Goma, Bukavu, Beni et ailleurs, mais Bunia, le chef-lieu de la province d'Ituri, dans le nord-est du pays, se sont déroulés des incidents assez graves.

D'après les sources locales et les observateurs, une dizaine de machines à voter, des bulletins de vote et d'autres kits électoraux ont été détruits au centre de vote de l'Institut supérieur de pédagogie. La police a dû faire usage à des tirs de sommation pour disperser les émeutiers.

Les irrégularités sur les listes

Les agents de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) sur place se sont heurtés aux déplacés internes qui pensaient pouvoir voter au centre de l’ISP. Ces agents dont certains ont même été blessés par les émeutiers ont refusé.

Ils leur ont expliqué que la liste électorale sur laquelle sont inscrits ces déplacés se trouvait à Djugu, un territoire en proie à l'insécurité et situé à 72 km du chef-lieu de la ville de Bunia.

Martin Fayulu candidat malheureux de la présidentielle de 2018 Image : Nicolas Maeterlinck/BELGA/picture alliance

Fayulu appelle à la vigilance

Après avoir accompli son vote, le candidat malheureux de la dernière présidentielle, Martin Fayulu, a appelé ses partisans à défendre leur choix opéré dans les urnes :

"Maintenant, ils se sont préparés pour tricher, nous irons jusqu'au bout, et j'’ai dit au peuple congolais : pas de tricherie et si quelqu'un s'amuse à voler votre victoire, la Constitution vous autorise à descendre dans la rue pour réclamer votre victoire", a -t-il dit.

Katumbi confiant pour la victoire

Le principal challenger du président sortant Félix Tshisekedi, Moise Katumbi, a surtout été soutenu dans cette présidentielle par quelques grandes figures politiques dont l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo.

Il a appelé leurs partisans à rester éveillés après le vote : "On doit surveiller les résultats jusqu'à la fin. On va dépouiller bureau de vote par bureau de vote, le résultat qu'on doit afficher sur chaque bureau de vote comptera, on ne craint rien du tout, car nous allons gagner cette présidentielle", a-t-il martelé.