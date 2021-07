Pas facile de choisir un président pour la Céni en RDC

Qui pour présider la Commission électorale nationale indépendante en RDC ? Les leaders des confessions religieuses du pays qui doivent se mettre d'accord sur un nom peinent à trouver un consensus alors que le poste est stratégique pour la tenue d’élections libres et transparentes.

Lire aussi : En RDC, la réforme de la Commission électorale a du mal à passer

Les huit responsables des confessions religieuses, réunis le mardi 27 juillet au siège de la Conférence épiscopale du Congo, se sont séparés en début de soirée, sans consensus. Selon des indiscrétions, catholiques et protestants soutiennent un candidat autre que celui des six autres confessions religieuses que sont l’Eglise du réveil, celle de l’Armée du salut, les orthodoxes, les musulmans, les kimbanguistes et les églises indépendantes.

Écouter l'audio 02:07 " Les confessions réligieuses qui ont la charge de désigner le président sont sous pression des acteurs politiques... " Bienvenu Matumo (LUCHA )

Lire aussi : Tshisekedi a-t-il encore la main sur les institutions en RDC?

Le mouvement citoyen LUCHA (Lutte pour le changement) qui observe de près le processus met en garde les responsables des confessions religieuses contre toute tentative de parti pris dans la désignation du président de la commission électorale. Bienvenu Matumo est activiste et membre de la Lucha, il explique d'abord pourquoi c'est aux confessions religieuses que revient la charge de désigner le président de la Céni.

Cliquez sur la photo ci-dessus pour écouter les explications de Bienvenu Matumo.