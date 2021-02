RDC : au moins 11 morts dans des attaques à Lubumbashi

Lubumbashi s'est réveillé ce dimanche matin au bruit des balles. Dans plusieurs quartiers du chef-lieu de la province du Katanga, au sud de la RDC, des habitants racontent avoir entendu des tirs.





Lubumbashi est la deuxième ville de la RDC

A l'origine se trouvel'attaque très tôt au lever du jour de deux sites militaires par des miliciens indépendantistes Bakata-Katanga, comme le rapportent plusieurs sources. "Il s'agit du camp militaire de Kimbembe et de celui de Kibati", explique Jeff Mbiya Kadima, un responsable de la société civile.



Selon Radio Okapi, les attaques ont notamment visé des dépôts d'armes au camp de Kimbembe



"Pour l'instant, le bilan fait état de onze morts, dont six morts du côté des insurgés, quatre éléments des forces de l'ordre et un civil", a déclaré le maire de la ville de Lubumbashi, Ghislain Robert Lubaba Buluma.



Ce bilan pourrait cependant encore évoluer. D'autres sources évoquent en effet un bilan de 12 morts.





Le calme était cependant revenu en ce début d'après-midi, comme nous le confirme notre correspondant sur place Patrick Kasondé. Le maire a par ailleurs appelé les habitants de la ville à retourner vaquer à leurs occupations.



A Lubumbashi, qui se trouve dans la riche région minière du Katanga, des incursions des milices indépendantistes sont régulières. Lors de la précédente attaque le 26 septembre 2020, deux policiers et un soldat avaient été tués.