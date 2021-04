RDC: Alexander Zingman libre après 12 jours de détention

Arrivé sur place pour faire des affaires dans le secteur agricole selon ce qu’il prétend, Alexander Zingman avait été arrêté et transféré de Lubumbashi à Kinshasa sans aucune explication.

Présenté comme un prétendu marchand d’armes qui aurait des liens avec l’ex-président congolais Joseph Kabila, Alexander Zingman a insisté sur le fait que c’est le secteur agricole congolais qui était la principale raison de sa visite en RDC.

"Du non sens" - c'est ainsi qu'Alexander Zingman qualifie les accusations à partir desquelles il a été arrêté le 17 mars dernier. L'homme d'affaires biélorusse dit avoir été, avec deux autres personnes, "victimes de fausses informations" et parle d'un coup orchestré "par des inconnus qui ont livré ces informations aux services secrets de la RDC".

Arrestation préparée d'avance?

"Cette situation que nous avons vécue avec Messieurs Vodchits et Persico démontre clairement que tout a été préparé à l’avance. Il faut aussi noter que les articles faisant mention du fait que nous serions des marchands d’armes ont été publiés le même jour, celui de notre arrivée. Qui l’a fait ? Nous ne le savons pas, étant donné que nous avons passé 12 jours en détention pendant que les agences de renseignement faisaient leurs enquêtes", a raconté l'homme d'affaires.

Cependant, Alexander Zingman se montre sans rancune. "Les services de renseignements congolais ont effectué un travail professionnel", a-t-il affirmé lors de la conférence de presse.

Concernant des soupçons d'une vente d'armes à l'ancien président de la RDC Joseph Kabila, Alexander Zingman nie l'existence d'un tel contrat. Mais il reconnaît avoir eu des rencontres avec Joseph Kabila, qu'il présente comme étant un client dans le domaine agricole et minier, deux secteurs d'activités dans lesquelles opèrent les sociétés qu'il représente.

Intérêts agricoles et miniers

"Personne n’a nié le fait que nous ayons rencontré le président Joseph Kabila à deux reprises lors de nos précédentes visites en RDC. Nous l’avons rencontré une fois dans sa ferme à Kinshasa et une autre fois dans sa ferme à Lubumbashi. C’est l’un des plus grands fermiers du pays, il est l’un de nos clients et comme je viens de le dire nous l’avons rencontré deux fois dans ses fermes", a insisté Alexander Zingman. "Nos équipes techniques ont travaillé sur l’ensemble des propositions ainsi que les négociations sur l’expertise que nous pouvions apporter pour le développement de ses fermes. Tout ceci a été négocié depuis le début et personne ne l’a contesté donc oui nous avons bien rencontré le président Kabila pour des raisons agricoles".

A en croire l'homme d'affaires biélorusse, ses activités en RDC ne se limitent pas aux fermes de l'ancien président Kabila. "Nous allons continuer à faire du business en RDC comme avec n’importe quel autre pays parce que nous sommes des hommes d’affaires de premier plan et notre travail est de faire des affaires sans être impliqué dans quelconque problème", plaide enfin Alesandr Zingman. "Les autorités congolaises ont dit que nous étions les bienvenus pour faire des affaires", a-t-il ajouté.