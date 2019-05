RDC: 32 morts dans le naufrage d'une "baleinière" sur le lac Mai-Ndombe

Le drame a eu lieu ce samedi 25 mai. L’embarcation était une "baleinière" en bois à fond plat vétuste et surchargée qui a fini par chavirer sous la force d'une vague. Le nombre exact de passagers est difficile à établir en raison de la présence de clandestins sur ce type de bateau qui ne peut, en théorie, pas contenir plus d’une centaine de personne. Mais les rescapés parlent de plus de 350 passagers à bord.

Les opérations de sauvetage se poursuivent, selon le maire de la ville d’Inongo, Simon Mbo Wemba, qui souhaite que ces baleinières soient interdites de naviguer.



Ecoutez son interview en cliquant sur la photo ci-dessus...