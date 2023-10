Élections en RDC: les chrétiens s'impliquent

En République démocratique du Congo, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, ancien ministre et candidat à la députation nationale ainsi que provinciale, reçoit la DW dans son salon de jardin. Président de la Convention chrétienne pour la démocratie (CCD), il assure que gestion des affaires de la nation et valeurs chrétiennes sont indissociables.

"Dès que nous aurons cet homme intègre, qui a intériorisé les valeurs chrétiennes, ces valeurs morales, qui pourra dire comment gérer le pays, la province, l’entreprise, nous allons aller de l’avant", affirme Jean-Pierre Lisanga Bonganga.

Omniprésence de l'Église

La religion joue un rôle déterminant dans la société congolaise.

L'Eglise espère jouer un rôle dans la campagne Image : Reuters/T. Mukoya

Alors que l'Église catholique gère de nombreuses écoles et centres de santé,la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) et l’Etat congolais ont signé le 2 juillet 2022, à Kinshasa, un accord-cadre spécifique qui reconnaît la nature propre de l'Église, jusqu'à présent enregistrée par l'État comme une association sans but lucratif.

Selon cet accord-cadre, l’Eglise peut désormais assurer des missions de service public.

Pour autant, malgré le fait que de nombreux politiques se présentant disent défendre les valeurs chrétiennes, la RDC continue à être rongée par la corruption et la mauvaise gouvernance. Une affaire d’Homme, avec un grand – H – à en croire Alia Elesse, candidate à la députation nationale au sein du Rassemblement pour la reconstruction du Congo.

"Ce n’est pas parce que la foi existe qu’il n’y a pas de mal. C’est la manière dont les hommes les interprètent qui fait que les choses se passent. Nous avons de bons et de mauvais exemples. Je peux citer Mère Thérésa et d’autres leaders par rapport à ce leadership, et d’autres qui l’ont utilisé pour des extrêmes au détriment de leur population", déclare Alia Elesse.

Intervention du religieux dans la chose publique

Christian Moleka, politologue, constate un glissement toujours plus grand des religieux vers la mobilisation politique. Ce que constate également Maître Nick Emeth, secrétaire général au sein du Rassemblement des chrétiens démocrates pour le progrès.

"C’est cette folie-là qui fait que les pasteurs abandonnent leurs églises et disent qu’ils s’en vont être député. Et finalement, c’est tout le monde qui doit abandonner son métier pour devenir député ? Non."

La République démocratique congolaise est officiellement un pays laïc.